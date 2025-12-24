La princesa Catalina y su hija Carlota tocaron juntas piano para Navidad

La secuencia fue filmada en una sala del castillo de Windsor , residencia real ubicada en los alrededores de Londres .

Londres, Reino Unido/La princesa Catalina y su hija, la princesa Carlota, tocaron juntas una pieza de piano en una transmisión televisada, el miércoles por la noche, del concierto de cantos de Navidad organizado por la esposa del príncipe británico Guillermo.

Esta secuencia, que no ocurrió durante la grabación a inicios de diciembre, fue incluida al inicio de la transmisión en la cadena ITV.

Juntas frente al instrumento, la madre y la hija, de 10 años, interpretaron un segmento de una pieza del compositor escocés Erland Cooper, en un momento de evidente complicidad.

Durante la interpretación, la princesa Catalina tocó únicamente con la mano izquierda, mientras que Carlota, visiblemente concentrada, lo hizo con la mano derecha.

La secuencia fue filmada en una sala del castillo de Windsor, residencia real ubicada en los alrededores de Londres.

Unas 1.600 personas asistieron al concierto celebrado a comienzos de diciembre. En esa ocasión, la princesa destacó el “poder de la solidaridad” en tiempos de “incertidumbre”.

Catalina, de 43 años, anunció en marzo de 2024 que padecía cáncer, cuya naturaleza no fue revelada. Diez meses después, en enero, informó que se encontraba en proceso de recuperación.

La esposa del heredero de la corona británica ha regresado progresivamente a la vida pública, enfocando sus actividades especialmente en temas relacionados con la niñez. La pareja real tiene tres hijos: Jorge, Carlota y Luis.