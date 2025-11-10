Dua Lipa sorprende en Argentina: canta Soda Stereo y Miranda! en su gira mundial

La gira que ha trascendido los límites de los conciertos tradicionales para convertirse en un homenaje global a la música local de cada país que visita. En su paso por Argentina, la artista británica Dua Lipa conquistó al público con dos interpretaciones en español que ya son virales: “De Música Ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!.

El pasado fin de semana, Dua Lipa agotó dos noches consecutivas en el estadio River Plate de Buenos Aires, donde más de 130 mil fanáticos corearon cada canción. Pero el momento más emotivo llegó cuando, con acento argentino y una sonrisa, la cantante entonó los clásicos locales que marcaron generaciones.

“Mi playlist estuvo en bucle. Con cada cover en otro idioma, dediqué mucho tiempo a leer letras y entrenar la pronunciación”, contó Dua Lipa en una entrevista con Variety en octubre. “Es muy estresante, especialmente cuando se trata de otro idioma”, añadió la cantante, quien asumió el desafío de interpretar canciones icónicas fuera de su lengua natal.

Hasta el momento, el Radical Optimism Tour acumula 59 covers distintos, un récord sin precedentes en la industria del pop. Cada ciudad que visita cuenta con un homenaje musical adaptado especialmente por Dua y su banda, quienes se propusieron tocar una canción diferente en cada parada del tour.

“Al principio sólo íbamos a hacer algunos, pero después de los primeros ensayos concluimos que podíamos afrontar uno nuevo en cada ciudad”, explicó la artista a Variety.

El bajista y director musical de la gira, Matty Carroll, reveló que la preparación de cada tema requiere un trabajo meticuloso: “Después de definir la canción, cada integrante estudia su parte, adaptamos la estructura y ensayamos todo lo necesario. A veces también se suma un invitado a último momento”.

Dua Lipa reversionó “Tu misterioso alguien” de Miranda en su segunda presentación en Buenos Aires.



La cantante había interpretado “De música ligera” de Soda Stereo durante su primera fecha en Argentina. pic.twitter.com/l0it9XxRBk — Billboard AR (@BillboardArg) November 9, 2025

En el caso de Argentina, la adaptación al español demandó sesiones intensivas de pronunciación y práctica fonética. Sin embargo, la experiencia previa de Dua con temas europeos como el neerlandés “Bloed, zweet en tranen” de André Hazes o el checo “Na Ostri Noze” de Ewa Farna le sirvió de base para superar el reto.

El Radical Optimism Tour no solo se destaca por su producción visual y vocal impecable, sino también por su enfoque cultural. Dua Lipa ha hecho de cada presentación un intercambio artístico, integrando artistas locales e internacionales en varios escenarios.

En Australia, compartió escenario con Troye Sivan, mientras que en Kosovo invitó a su padre, Dukagjin Lipa, a acompañarla en una interpretación emotiva. En otras ciudades, nombres como Lenny Kravitz, Gwen Stefani y Green Day se han sumado como invitados sorpresa.

Carroll describe este proceso como un “entrenamiento de memoria musical y resistencia emocional. Aprender cada canción supone una carrera de memoria muscular y mucha presión, pero es muy gratificante. Este proyecto nos ha hecho crecer colectivamente desde el inicio del tour”.

La elección del repertorio para cada ciudad es una decisión colaborativa, pero el peso final recae en la propia Dua Lipa. Antes de cada tramo de la gira, la cantante crea una playlist con opciones locales, basada en las sugerencias de su equipo y en las recomendaciones de músicos del país.

“Siempre existe el riesgo de que la audiencia sea muy exigente y note cualquier mínimo error, porque son canciones que pertenecen a su historia”, reconoció la artista.

Este respeto por las raíces culturales es precisamente lo que ha hecho de la gira una experiencia tan única y cercana para los fans.

Tras su éxito en Buenos Aires, Dua Lipa adelantó que continuará con esta dinámica en el resto de Latinoamérica, incluyendo nuevas versiones “íntegramente en español y portugués”. Su intención es seguir honrando la música de cada país con el mismo rigor y cariño que ha demostrado hasta ahora.

Dua Lipa kicked off the Latin American leg of her "Radical Optimism Tour" in Buenos Aires, Argentina by covering "De Música Ligera" in Spanish by Soda Stereo. pic.twitter.com/KGA0IVzXDE — CONSEQUENCE (@consequence) November 8, 2025

“Es hermoso para los fans, ese guiño de reconocimiento hacia la música y la cultura de cada lugar”, afirmó Dua Lipa.

Con más de 50 versiones interpretadas, colaboraciones sorpresa y un despliegue técnico impecable, el Radical Optimism Tour reafirma a Dua Lipa como una de las artistas más versátiles y comprometidas de su generación. Su paso por Argentina no solo dejó un espectáculo inolvidable, sino también un gesto de respeto profundo hacia la historia musical del país.

