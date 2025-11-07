Matrimonio y aumento de peso: experto revela cómo la vida en pareja puede influir en la balanza

¿Vivir en pareja puede hacer que una persona aumente de peso? Para el reconocido especialista colombiano en medicina interna y endocrinología, Otmaro Belalcazar, la respuesta no solo es afirmativa en muchos casos, sino que además está respaldada por patrones de comportamiento observados en consulta clínica.

Belalcazar, quien ha ganado notoriedad por atender a varias figuras públicas del país, habló sobre los factores que influyen en el aumento de peso y los hábitos saludables necesarios para mantener una buena salud metabólica. En medio del diálogo, tocó un tema que muchos pacientes consultan: el impacto del matrimonio en el peso corporal: “De pronto, sí. El que anda por la miel algo se le pega. Si mi mejor amiga o amiga tiene sobrepeso u obesidad, yo tengo un 27 % de posibilidades de sufrir de sobrepeso”.

El especialista explicó que el entorno social influye significativamente en los hábitos y comportamientos relacionados con la alimentación y el ejercicio. Sin embargo, cuando se trata de una relación sentimental, el impacto parece ser mayor: “Pero si mi cónyuge tiene sobrepeso, yo tengo un 50% de posibilidad de subir de peso. ¿Por qué? Por las rutinas, ya uno deja de cuidarse, no va a la cama sino a la nevera y cuando una persona come mal atrae a la otra que coma mal”.

Según Belalcazar, las rutinas compartidas en pareja pueden llevar a patrones alimenticios menos saludables y a un descenso en la actividad física, elementos que suelen pasar desapercibidos hasta que la ganancia de peso se vuelve evidente.

Durante la conversación, el médico también abordó el auge de la liposucción como alternativa para perder peso, y fue enfático al desmentir esta creencia: “La liposucción es un procedimiento quirúrgico y estético hermoso y la cirugía estética permite que mejore la estética porque se empieza a quitar la grasa de adentro, pero el problema de las enfermedades metabólicas no es la grasa de afuera, sino la de adentro”.

Te puede interesar: Stranger Things 5: Tráiler final con el regreso de Vecna y el destino de Will en el cierre de la serie

Te puede interesar: Harry Potter: revelan quién ganó más por minuto en la saga, superando a los protagonistas

Belalcazar subrayó que sin cambios en los hábitos, el efecto de una cirugía estética es temporal: “Cuando tú quitas la grasa de afuera, que es lo que hacen los cirujanos plásticos, es quitar una bodega de grasa, pero si no cambian los hábitos de vida y no te cuidas, esa bodega vuelve y se llena. Ahí la gente dice que no le sirvió”.

El especialista añadió que muchas personas se someten a procedimientos estéticos pero mantienen el mismo estilo de vida: “Si la gente no hace ejercicio y se va a comer una bandeja paisa, pues no sirve. La estética corporal se puede mejorar, pero debe haber un cuidado”.

Otro punto importante que destacó es la forma incorrecta de romper un ayuno: “No tiene lógica romper un ayuno con carbohidrato, por ejemplo, eso está mal. Si hay un ayuno y se rompe por un paquete de papas, pues es muy malo porque es grasa, preservativos y sal”.

Para Belalcazar, los hábitos diarios siguen siendo el componente esencial para alcanzar y mantener un peso saludable, más allá de modas, mitos o atajos.

Aunque el matrimonio no engorda por sí mismo, el entorno, la convivencia y los hábitos compartidos pueden influir directamente en el aumento de peso. Para el experto, lo fundamental sigue siendo el compromiso personal con la alimentación equilibrada y la actividad física, tanto en pareja como individualmente.