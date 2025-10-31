Harry Potter: revelan quién ganó más por minuto en la saga, superando a los protagonistas

En el universo cinematográfico donde la magia, la amistad y la lucha entre el bien y el mal definieron una era, los nombres más recordados suelen ser los de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint .

Ellos dieron vida al trío dorado y dominaron la pantalla durante casi dos décadas. Sin embargo, un análisis de salarios y tiempo en pantalla revela una realidad sorprendente: el actor que obtuvo la mayor remuneración por minuto no fue ninguno de los protagonistas, sino Tom Felton, quien encarnó al complejo y siempre polémico Draco Malfoy.

A lo largo de las ocho películas inspiradas en la obra de J.K. Rowling, Radcliffe suma 539 minutos de aparición, Watson 205 minutos y Grint 211 minutos, según cifras publicadas por SensaCine. Sus ingresos USD 86 millones para Radcliffe, USD 40 millones para Watson y USD 36 millones para Grint reflejan su peso narrativo y su presencia constante en pantalla. Cifras esperadas para quienes lideraron una franquicia con más de 500 millones de libros vendidos y casi veinte horas de metraje cinematográfico.

No obstante, una lectura más profunda de estos datos da un giro inesperado. Tom Felton, quien encarnó a Draco Malfoy rival de Harry y figura emblemática del lado oscuro de Hogwarts aparece apenas 31 minutos y 45 segundos en toda la saga. A pesar de ese tiempo limitado, su compensación total asciende a USD 17 millones. Esto significa que Felton ganó más de USD 500.000 por cada minuto en pantalla, superando ampliamente a los protagonistas en términos proporcionales.

La situación de Felton no es aislada en la historia del cine. SensaCine menciona ejemplos paradigmáticos que demuestran cómo el impacto de un personaje no se mide únicamente por su presencia constante. El tiburón de Tiburón aparece apenas cuatro minutos; Hannibal Lecter, en El silencio de los corderos, solo doce. Ambos permanecen grabados en el imaginario colectivo como íconos del séptimo arte.

En Harry Potter, Draco Malfoy encarna esa misma lógica: un antagonista que no necesitó dominar cada escena para marcar la narrativa y el desarrollo emocional del protagonista. Lejos de ser un villano plano, su arco explora la presión familiar, la manipulación ideológica y la culpa, convirtiéndolo en uno de los personajes más humanos y complejos de la saga. Felton construyó un Malfoy que oscilaba entre la arrogancia y la fragilidad, capturando la empatía del público sin abandonar su rol opositor.

El hecho de que Felton encabece la lista de mayor ganancia por minuto subraya la naturaleza estratégica de los contratos en Hollywood y la capacidad de negociación de ciertos actores. Aunque Radcliffe, Watson y Grint vivieron un fenómeno mediático global y aseguraron contratos millonarios, la proporción entre tiempo en pantalla e ingresos revela dinámicas inesperadas.

Además, el caso de Felton demuestra cómo las audiencias pueden elevar a un personaje secundario hasta convertirlo en pieza clave del relato. Su presencia, aunque limitada, fue decisiva para el desarrollo del protagonista y la construcción de la tensión dramática. Ese valor, reflejado tanto en la recepción del público como en la compensación económica, abre una reflexión interesante: la influencia artística no siempre va de la mano con la cantidad de apariciones.

La historia detrás del salario de Tom Felton en Harry Potter reafirma que el cine no siempre sigue reglas convencionales. El éxito económico y simbólico puede surgir de lugares inesperados, y un personaje aparentemente secundario puede dejar una huella tan profunda o incluso más rentable que el héroe principal.

En un universo lleno de magia, criaturas fantásticas y batallas épicas, Draco Malfoy confirma una premisa poderosa: a veces, la grandeza no se mide en tiempo, sino en impacto. Y en este caso, también en millones por minuto.