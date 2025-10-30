Matthew Perry: su legado inspira innovador centro de recuperación de adicciones

El impacto de Matthew Perry continúa vivo más allá de su legado en Friends.

A casi un año de su fallecimiento, su hermana Caitlin Morrison ha canalizado el dolor y el amor hacia un proyecto que busca transformar vidas: la Casa Matthew Perry, una organización sin fines de lucro en Ottawa dedicada a crear un nuevo modelo de recuperación para personas con trastornos por consumo de sustancias.

“Después de su muerte, fue muy natural para mí intentar aplicar lo que sabía para darle algún significado y propósito a este hecho tan horrible que no debería haber sucedido”, expresó Morrison en entrevista con Variety. Su misión es tan clara como ambiciosa: ofrecer acompañamiento integral y prolongado a quienes enfrentan la adicción, entendiendo que la recuperación va mucho más allá de la desintoxicación.

La Casa Matthew Perry no busca replicar los programas tradicionales; pretende romper con ellos. En lugar de ofrecer tratamientos breves, su modelo propone un acompañamiento promedio de tres años, basado en investigación científica sobre los patrones de recaída. Morrison se sumergió en estudios y encontró un dato determinante para el diseño del proyecto:

“Todos decían: ‘Podemos recibir ayuda durante un mes, o con suerte de tres a seis meses’. Y eso es maravilloso, pero no es suficiente. El cerebro tarda más tiempo en sanar”, explicó.

Las cifras lo confirman: aproximadamente el 85% de las personas recae en el primer año tras el tratamiento, mientras que quienes cuentan con apoyo a largo plazo tienen un 85% de probabilidad de mantenerse sobrios de por vida. Ese hallazgo convirtió la permanencia extendida en la piedra angular del centro.

“A nadie se le pide que se vaya hasta que sienta que tiene todo lo que necesita”, afirmó Morrison, enfatizando la importancia de una recuperación sostenible.

El centro contará con acceso a servicios médicos, salud mental, apoyo familiar, programas artísticos, terapia de trauma, orientación financiera y profesional. El objetivo es reconstruir tanto la autonomía como los vínculos dañados por la adicción.

Te puede interesar: Sydney Sweeney rompe el silencio sobre las cirugías estéticas y redefine la belleza

Te puede interesar: El Titanic II zarpará en 2027: así será la réplica moderna del legendario transatlántico

“Hagamos que cada aspecto de tu vida sea lo más maravilloso posible”, resume Morrison, reflejando la visión humanista detrás del proyecto.

Este modelo también integrará un espacio comunitario abierto a residentes y público externo, permitiendo que la recuperación ocurra dentro de un entorno social, no en aislamiento.

Si bien la Casa Matthew Perry es independiente, su labor complementa la de la Fundación Matthew Perry, lanzada en Los Ángeles por Lisa Kasteller, publicista del actor. Ambas comparten el objetivo de derribar estigmas y mejorar el acceso a tratamientos eficaces.

“Estamos construyendo algo que ayudará a las personas ahora, y creo que vamos a cambiar la forma en que se ve el tratamiento para todos”, afirmó Morrison.

Además, hizo un llamado directo a la industria del entretenimiento: “A cualquier persona de Hollywood que esté escuchando: si este tema les interesa, la Casa Matthew Perry es el lugar ideal para apoyar. Siento que puedo decirlo éticamente porque, en realidad, no recibo ningún pago”.

En su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (2022), Matthew Perry compartió su mayor deseo: ser recordado no por Chandler Bing, sino por ayudar a quienes luchan contra la adicción. Su historia personal incluyó millones invertidos en tratamientos y múltiples internaciones. Hoy, su misión continúa a través de su familia.

“Siempre será un día con un poco de oscuridad”, admitió Morrison sobre la fecha de su muerte. Sin embargo, también confesó que la posibilidad de ayudar a otros ha traído luz en medio del duelo: “Son un permiso para llorar en público de forma vergonzosa”.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por una sobredosis accidental de ketamina. Su partida dejó un vacío inmenso, pero su lucha y compasión hoy se convierten en esperanza para miles.