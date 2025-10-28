El Titanic II zarpará en 2027: así será la réplica moderna del legendario transatlántico

Después de más de un siglo del trágico hundimiento del Titanic , el sueño de ver al mítico transatlántico surcar nuevamente los mares está a punto de hacerse realidad.

El excéntrico empresario australiano Clive Palmer anunció que su ambicioso proyecto, Titanic II, zarpará en 2027 desde Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York (Estados Unidos), siguiendo exactamente la misma ruta que recorrió el barco original en 1912.

El magnate, fundador de Blue Star Line, lleva más de una década trabajando en esta réplica modernizada del Titanic. Su objetivo, según explicó, es ofrecer “el viaje en el tiempo más espectacular jamás vivido”, una experiencia que combine el lujo y la elegancia del pasado con los avances tecnológicos y de seguridad del presente.

“Queremos que los pasajeros sientan que están viviendo una parte de la historia, pero con todas las comodidades y garantías del siglo XXI”, aseguró Palmer en una reciente entrevista con medios internacionales.

El Titanic II mantendrá la estética, el diseño y la distribución del barco original, respetando la icónica arquitectura de principios del siglo XX. Incluirá detalles históricos como la escalera imperial, los salones de primera y segunda clase, y la división por categorías, tal como se recordaba en las imágenes de la famosa película de James Cameron.

No obstante, el empresario australiano enfatizó que esta nueva versión contará con tecnología de navegación avanzada, sistemas de seguridad de última generación y protocolos modernos de rescate marítimo, para garantizar la máxima protección de los pasajeros.

Según la información compartida por Blue Star Line, el Titanic II tendrá capacidad para 2.435 pasajeros y 900 tripulantes, recreando las experiencias de lujo de la era dorada de los viajes trasatlánticos. El interior del buque conservará la decoración eduardiana que caracterizó al original, mientras que los camarotes y restaurantes ofrecerán una experiencia inmersiva para los turistas más nostálgicos.

Aunque los boletos para el viaje inaugural aún no están a la venta, se espera que las fechas y precios sean publicados en la página web oficial del proyecto una vez se complete la construcción del barco, prevista para 2025.

El proyecto fue anunciado inicialmente en 2012, cuando Palmer reveló su intención de crear una réplica exacta del Titanic y ponerla en funcionamiento entre 2016 y 2018. Sin embargo, los altos costos y la falta de financiación obligaron a suspender temporalmente la iniciativa.

Tras varios años en silencio, el empresario decidió retomar el plan en 2024, impulsado por una nueva etapa económica y tecnológica. En esta ocasión, el proyecto contará con la colaboración de Deltamarin, una reconocida empresa finlandesa especializada en diseño de grandes embarcaciones, que se encargará de preservar la fidelidad del modelo original y garantizar la eficiencia estructural del nuevo buque.

“Ahora contamos con los recursos, la tecnología y los aliados necesarios para hacer realidad lo que antes parecía imposible”, afirmó Palmer al relanzar oficialmente Titanic II.

Más que un simple crucero, Titanic II se ha concebido como un tributo a las más de 1.500 víctimas del naufragio de 1912, así como a la fascinación global que el Titanic ha despertado durante generaciones. Su creador busca que este viaje no solo sea una experiencia de lujo, sino también un símbolo de superación y memoria histórica.

“El Titanic siempre representará la ambición humana y sus límites. Esta vez queremos honrar esa historia, aprendiendo del pasado y mirando hacia el futuro con esperanza”, concluyó Palmer.

Con la fecha fijada para 2027, el Titanic II promete convertirse en uno de los proyectos más mediáticos de la industria marítima moderna. Una mezcla de nostalgia, innovación y homenaje que devolverá al océano una leyenda, esta vez con la promesa de llegar a destino.