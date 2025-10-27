Matthew Perry: el documental que revela la verdad sobre su trágico final

La producción, estrenada en Estados Unidos en febrero de 2025 a través de la plataforma Peacock, ahora llega a América Latina con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

A casi dos años del fallecimiento del actor que encarnó al inolvidable Chandler Bing en la serie Friends, llega el documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, dirigido por Robert Palumbo, que explora no solo sus últimos días, sino la compleja trama de adicciones, negligencia médica y poder en Hollywood que rodeó su muerte.

Matthew Perry alcanzó fama mundial con Friends, pero desde sus inicios luchó en silencio contra las adicciones: “Los rumores de adicción que lo acosaron durante el rodaje y las temporadas posteriores resultaron ser ciertos”, señala una crítica del documental. Según documentos forenses, su muerte fue causada por los efectos agudos de la ketamina y un ahogamiento en su jacuzzí en Los Ángeles, el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

En su libro autobiográfico Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (2022), Perry narró con brutal honestidad que su batalla comenzó a los 14 años, se agravó durante su época de mayor fama y lo condujo a hospitalizaciones y coma.

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy combina material de archivo, fragmentos de su autobiografía, entrevistas con figuras cercanas y una reconstrucción de la investigación judicial que detonó tras su muerte. Entre los entrevistados destacan el fiscal federal Martin Estrada, el exdetective Greg Kading y la actriz Morgan Fairchild, quien interpretó a la madre de Chandler en Friends.

Uno de los testimonios más contundentes afirma: “Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable.”

El documental no se limita a narrar su vida, también hace foco en el entramado que permitió su consumo de ketamina: doctores, médicos auxiliares y distribuidores forman parte de un sistema que lo llevó al final.

La producción dedica buena parte de su metraje a los procedimientos legales que se abrieron tras su fallecimiento. Cinco personas fueron formalmente acusadas por suministrar ketamina a Perry, entre ellas su asistente personal Kenneth Iwamasa, el doctor Salvador Plasencia y la empresaria conocida como “La Reina de la Ketamina”, Jasveen Sangha. Por ejemplo, se afirma que en sus tres últimos días, Perry recibió al menos 27 inyecciones de ketamina.

Una reseña del documental indica que: “La docu-historia cubre la trama criminal, pero deja sensación de que no aporta mucho que no se supiera ya.”

Más allá del drama y la tragedia, Matthew Perry dejó un legado como actor y activista. Fue reconocido por la Casa Blanca con el premio Champion of Recovery por su labor de apoyo a personas en recuperación. Además, fundó la Matthew Perry Foundation, destinada a fomentar la recuperación de adictos, un proyecto que él consideró “su verdadera misión”.

En este sentido, la película termina con un mensaje de gratitud hacia él: una tarjeta dejada por un fan dice «Gracias por hacerme reír… Me alegro de que Chandler haya tenido el final feliz que merecía».

El documental, estrenado el 25 de febrero de 2025 en la plataforma Peacock en EE.UU., también se encuentra disponible a través de Apple TV y otros servicios de streaming.n América Latina ya fue anunciada su emisión por el canal Universal, además de estar disponible on-demand posteriormente.

Conociendo la historia de Matthew Perry desde esta nueva perspectiva, el documental invita a reflexionar sobre el costo de la fama, el abuso de poder en la industria y la urgente necesidad de respaldar a quienes luchan por salir de las sombras de la adicción.