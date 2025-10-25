Keanu Reeves vive momento de terror al ser acosado por fan que gritó ser su 'esposa divina'

Lo que debía ser una noche más de aplausos y admiración terminó convirtiéndose en un momento de tensión y desconcierto.

El reconocido actor Keanu Reeves, de 61 años, fue víctima de un incómodo incidente con una fanática que intentó ingresar por la fuerza a su vehículo a la salida del Hudson Theatre, en Nueva York.

El suceso, registrado en video por un espectador y difundido en muestra el instante en que el protagonista de Matrix y John Wick saluda a sus seguidores tras una función de la obra teatral Waiting for Godot. Mientras el actor se dirigía hacia un automóvil negro con chofer, una mujer irrumpió corriendo entre la multitud y comenzó a golpear la carrocería del vehículo intentando llamar su atención.

De acuerdo con los testigos, los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero la mujer forcejeó violentamente mientras gritaba: “¡Suéltame! ¡Keanu, soy tu esposa divina!”.

La situación se tornó aún más preocupante cuando la fan rodeó el automóvil e intentó abrir la puerta del copiloto, provocando la rápida intervención de dos hombres del equipo de seguridad, quienes la apartaron mientras se escuchaba una voz entre el público gritar: “¡Sáquenla de aquí!”. En el mismo video, quien grababa el altercado comentó: “Deberían conseguir una orden de restricción contra esta mujer”.

El incidente no dejó heridos, pero generó alarma entre los presentes por la conducta obsesiva y descontrolada de la fanática, cuya identidad aún no ha sido revelada. Hasta el momento, ni Keanu Reeves ni su representante han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

El actor canadiense se encuentra actualmente protagonizando una nueva versión de la obra Waiting for Godot, del célebre dramaturgo irlandés Samuel Beckett, bajo la dirección del premiado Jamie Lloyd, conocido por su trabajo en Sunset Boulevard. Esta producción marca el regreso teatral de Reeves después de décadas y su debut oficial en Broadway, junto a su amigo y colega Alex Winter, de 60 años, con quien comparte el escenario interpretando a los icónicos personajes Estragon y Vladimir.

La obra, estrenada el 13 de septiembre en el Hudson Theatre, permanecerá en cartelera hasta el 4 de enero de 2026, con un elenco que incluye a Brandon J. Dirden (Pozzo), Michael Patrick Thornton (Lucky) y los jóvenes Zaynn Arora y Eric Williams, quienes se alternan en el papel del niño.

Las críticas, sin embargo, han sido diversas. Mientras el New York Post calificó su interpretación con dos estrellas, argumentando que “no impregna las líneas de Gogo con significado, solo con rapidez y aire”, The Guardian ofreció una mirada más positiva, elogiando su química con Winter: “Por suerte, están Bill y Ted para salvar el día… La reunión de Winter y Reeves aporta un brillante y agradable toque de nostalgia a la obra; su química cómica sigue siendo inigualable e irrepetible”.

Fuera de los escenarios, Keanu Reeves mantiene una relación estable y discreta con la artista plástica y escritora Alexandra Grant, con quien comparte proyectos desde hace más de una década. Ambos se conocieron en 2009 y colaboraron en los libros Ode to Happiness (2011) y Shadows (2016).

Hace apenas unas semanas, Grant desmintió en sus redes sociales los rumores de un supuesto matrimonio secreto con Reeves, luego de que circularan imágenes manipuladas por inteligencia artificial.

“Esta es una foto real. No es una foto de compromiso ni un anuncio de boda generado por IA… simplemente un beso”, escribió la artista en Instagram. “Excepto que no nos casamos. Nos hacen falta buenas noticias estos días, pero [el supuesto matrimonio] sigue siendo una noticia falsa, así que tengan cuidado”.

El episodio vivido por Keanu Reeves pone nuevamente sobre la mesa el tema del acoso a las celebridades y los riesgos que enfrentan las figuras públicas al interactuar con el público. Aunque el actor es conocido por su sencillez y amabilidad con los fans, este altercado evidencia que la devoción puede cruzar límites peligrosos.

Por fortuna, la rápida intervención del personal de seguridad evitó una tragedia. Reeves, fiel a su perfil discreto, continuó su rutina sin pronunciarse, priorizando su trabajo teatral y su tranquilidad personal.