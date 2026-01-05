Exfiscal panameño explica alcance de la primera comparecencia de Maduro ante corte federal

El caso que se ventila en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York representa uno de los expedientes más graves que ha enfrentado un exjefe de Estado latinoamericano en territorio estadounidense, superando incluso, en severidad jurídica, procesos históricos como el del exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exfiscal panameño en Nueva York, Abel Arcia, aclaró que la comparecencia prevista para este lunes 5 de enero de Nicolás Maduro ante el juez federal Alvin Hellerstein corresponde a la primera presentación formal del acusado ante la corte, una etapa procesal en la que se le informará oficialmente de los cargos en su contra y se le dará la opción de declararse culpable o no culpable, sin que ello implique el inicio inmediato del juicio.

Arcia destacó además que no es posible precisar la duración del proceso judicial, al considerar que hacerlo en este momento resulta prematuro. El también abogado explicó a este medio que esta audiencia inicial, conocida como "arraignment" (una imputación o lectura formal de cargos), no tiene como objetivo debatir pruebas ni fijar sentencia, sino formalizar la acusación en corte abierta.

Cargos de alta gravedad

Arcia detalló que Maduro, junto a Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, son acusados de uno de los cargos más severos contemplados en la legislación estadounidense: conspiración para cometer narcoterrorismo, una acusación que duplica la gravedad penal de un caso estándar de conspiración por tráfico de drogas.

“Sumamente complejo. Estamos viendo, si hacemos una comparación con lo que ocurrió con el general Manuel Antonio Noriega de Panamá, las cosas que pasaron; las acusaciones contra el general Noriega no llevaban cargos tan serios como llevan este”, afirmó el exfiscal, al establecer una comparación histórica para dimensionar el alcance legal del caso.

Un proceso sin tiempos definidos

El abogado reiteró que cualquier intento de estimar cuánto durará el proceso judicial es especulativo, dado que todo dependerá de la estrategia que adopte la defensa de Maduro, incluyendo posibles impugnaciones sobre la jurisdicción del tribunal estadounidense, una ruta similar a la utilizada en su momento por el general Noriega.

"Hay que tomar en cuenta que el señor Maduro pudiese estar enfrentando sentencia hasta de por vida. O sea, que este es un caso mayor”, advirtió Arcia, al tiempo que recordó que el expediente acusatorio consta de 28 páginas y menciona a múltiples actores que ya han colaborado o podrían colaborar con la justicia estadounidense.

Testigos, colaboradores y redes criminales

Según explicó, el documento judicial hace referencia a figuras que ya se han declarado culpables, como el general Clíver Alcalá Cordones, así como a otros posibles testigos clave, entre ellos miembros de la Guardia Nacional venezolana.

Además, se mencionan organizaciones catalogadas como terroristas, como las FARC y el ELN, así como estructuras criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua, y vínculos con carteles del narcotráfico, lo que amplía considerablemente el alcance del caso.

Arcia señaló que las consideraciones políticas quedan fuera del proceso judicial. Añadió que el juez Hellerstein y un eventual jurado no tomarán en cuenta negociaciones previas, ofrecimientos de salida o decisiones políticas atribuidas al expresidente estadounidense Donald Trump.

“Es cierto que se publicó que hubo varios intentos de ofrecerle salidas a Maduro y que no las aprovechó. No sabemos en realidad qué hay de certeza con ello, pero en este proceso legal el juez no va a tomar eso ni a favor ni en contra del presidente Maduro. Y esas son cosas que un jurado, en caso de haber un juicio, no lo va a escuchar, ni lo tomaría en cuenta”, dijo.

Seguridad reforzada y alta expectativa

La audiencia está prevista para el mediodía de este lunes en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo fuertes medidas de seguridad, ante la alta expectativa mediática y el interés del público por ingresar al recinto judicial.

Finalmente, Arcia explicó que tras esta primera comparecencia vendrán etapas más extensas, como el descubrimiento de pruebas, mociones legales y eventuales acuerdos, cuyo desarrollo dependerá exclusivamente de las decisiones que tome la defensa de Maduro. El proceso, concluyó, apenas comienza y será largo, complejo y altamente técnico, sin plazos definidos en esta fase inicial.