Nicolás Maduro enfrentará cargos de narcoterrorismo este lunes antes la justicia estadounidense

Arcia explicó que el caso que se ventila en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York representa uno de los expedientes más graves que ha enfrentado un exjefe de Estado latinoamericano en territorio estadounidense, superando incluso, en severidad jurídica, procesos históricos como el del general panameño Manuel Antonio Noriega.