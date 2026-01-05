Nicolás Maduro enfrentará cargos de narcoterrorismo este lunes antes la justicia estadounidense
Arcia explicó que el caso que se ventila en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York representa uno de los expedientes más graves que ha enfrentado un exjefe de Estado latinoamericano en territorio estadounidense, superando incluso, en severidad jurídica, procesos históricos como el del general panameño Manuel Antonio Noriega.
Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro ante la justicia federal de Estados Unidos podría prolongarse varios meses, debido a la complejidad de los cargos y la magnitud de las evidencias, advirtió el abogado panameño y exfiscal en Nueva York, Abel Arcia.