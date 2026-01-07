Voto plancha: Propuesta electoral busca cambiar la forma de elegir diputados

Por ejemplo, en un circuito que elige cinco diputados, el ciudadano podrá votar por cinco candidatos, ya sea de una sola lista o de distintas nóminas partidarias o independientes. Otro de los cambios que serán presentados se centra en la eliminación del sistema de cociente, medio cociente y residuo .

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se reúne este miércoles en su primera sesión del año, en un encuentro que podría marcar un punto de inflexión en el sistema electoral panameño, con propuestas que buscan eliminar el voto en plancha y modificar la forma de escoger a los diputados en circuitos plurinominales.

De acuerdo con el diputado Jorge Bloise, dijo que en la mesa se analizará una propuesta presentada por el Tribunal Electoral, la cual contempla reformas a cuatro artículos del Código Electoral, que deberán someterse a votación dentro de la comisión.

Uno de los cambios que se presentarán es la reducción del porcentaje de reservas que pueden mantener los partidos políticos, mientras que los otros tres artículos se centran en el método de elección de los diputados, con la eliminación del sistema de cociente, medio cociente y residuo, así como del voto en plancha.

Con esta modificación, el sistema electoral migraría a listas abiertas y voto cruzado, lo que permitiría al elector escoger directamente a los candidatos de su preferencia, sin importar si pertenecen a un mismo partido, a diferentes colectivos o a la libre postulación. En los circuitos plurinominales, los escaños serían ocupados por los candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos individuales.

Por ejemplo, en un circuito que elige cinco diputados, el ciudadano podrá votar por cinco candidatos, ya sea de una sola lista o de distintas nóminas partidarias o independientes.

Los participantes coincidieron en que la propuesta representa un reto para los partidos políticos, que históricamente se han opuesto a la eliminación de estas figuras, dado que gran parte de su poder legislativo se ha construido bajo el sistema vigente.

No obstante, Bloise destacó que el planteamiento podría convertirse en un “parteaguas” para la democracia panameña, siempre que se garantice el principio constitucional de representatividad.

También se aclaró que, aunque la Comisión de Reformas Electorales apruebe la propuesta, esta deberá incorporarse a un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Nacional, instancia que tendrá la decisión final sobre la adopción de los cambios.

La sesión está programada para desarrollarse en horas de la tarde de este miércoles 7 de enero en el Tribunal Electoral.