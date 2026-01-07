¿Cuáles son los requisitos para que trabajadores de la construcción accedan a los nuevos préstamos de vivienda?

A partir de esta decisión, obreros de la construcción que cotizan a la Caja de Seguro Social y mantienen ingresos constantes, aunque por etapas, podrán aplicar a préstamos hipotecarios, una posibilidad a la que antes les era difícil acceder.

Ciudad de Panamá, Panamá/El año 2026 inició con una apertura en el acceso al crédito hipotecario para los trabajadores de la construcción, un sector que por décadas enfrentó barreras para optar por financiamiento de vivienda debido a la naturaleza escalonada de sus contratos laborales.

A partir de esta decisión, obreros de la construcción que cotizan a la Caja de Seguro Social y mantienen ingresos constantes, aunque por etapas, podrán aplicar a préstamos hipotecarios, una posibilidad a la que antes les era difícil acceder. De acuerdo con el sector laboral, estos trabajadores no son temporales, sino que desarrollan su actividad por fases dentro de distintos proyectos.

El gerente de Banca de Consumo de la Caja de Ahorros, Santino Tapia, explicó que la medida responde a un análisis detallado de los flujos de ingreso del sector construcción, que agrupa a más de 50 mil trabajadores en todo el país.

Para facilitar el acceso al crédito, la entidad ajustó sus políticas internas sin relajar los criterios de evaluación, adaptándolos a la realidad laboral del sector. Entre los requisitos se contempla un año de estabilidad dentro de una etapa laboral, permitiendo además intervalos de cesantía de hasta dos o tres meses entre proyectos, siempre que el trabajador mantenga continuidad en el sector.

Te podría interesar: Ministerio de Educación refuerza protocolos de seguridad tras agresión contra funcionaria en sede de Panamá Centro

Otro de los criterios es el nivel de ingresos, que debe oscilar entre 940 y 1,300 dólares mensuales, dependiendo de la categoría del trabajador. Este ajuste representa un giro frente a la exigencia tradicional de dos años continuos de estabilidad laboral, que dejaba fuera a la mayoría de los obreros.

En cuanto al alcance financiero, Tapia indicó que no existe un tope específico para esta cartera de préstamos, dado que la Caja de Ahorros cuenta con líneas de crédito que permiten respaldar la demanda. La expectativa es beneficiar al menos a 2 mil trabajadores durante 2026, lo que podría traducirse en una cartera estimada de entre 100 y 150 millones de dólares.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto en el que el crédito hipotecario mostró una desaceleración durante el último año, afectado por la incertidumbre en torno a la Ley de Interés Preferencial. Para la entidad bancaria, este nuevo segmento representa una oportunidad para reactivar el mercado inmobiliario y dinamizar la economía.

Finalmente, el banco hizo un llamado a los trabajadores de la construcción interesados a acercarse a cualquiera de sus 60 sucursales a nivel nacional, donde podrán recibir orientación y evaluar su elegibilidad para optar por una vivienda propia.