Stranger Things 5: Tráiler final con el regreso de Vecna y el destino de Will en el cierre de la serie

Netflix liberó el tráiler oficial de la quinta y última temporada, confirmando un cierre cargado de tensión, oscuridad y guerra total en Hawkins. El avance marca el regreso del villano más temido de la saga, Vecna, y sitúa a Will Byers en el eje central del conflicto final.

Con una puesta en escena monumental y la icónica “Who Wants to Live Forever” de Queen como telón sonoro tal como destacó Variety el tráiler muestra cómo el Upside Down abre la puerta al apocalipsis, invadiendo sin piedad el mundo real. Según la narración, la misión de los protagonistas es clara: encontrar a Vecna y terminar la batalla para siempre. “Terminar con eso de una vez por todas”, ordena Mike (Finn Wolfhard) con determinación.

En entrevista con Netflix Tudum, el cocreador Ross Duffer advirtió que esta temporada no dará un respiro inicial: “Lo que hace única a esta temporada es que comienza un poco en el caos porque nuestros héroes, en última instancia, perdieron al final de la temporada 4”.

Ross añadió que la historia “arranca corriendo desde el minuto uno”, confirmando un tono bélico y acelerado. Su hermano y codirector, Matt Duffer, reforzó el dramatismo del escenario en Hawkins: “No están viviendo una vida normal. Nada en Hawkins es normal ya”.

El creador explicó el ambiente opresivo que domina la ciudad: “Sus movimientos están restringidos y hay cámaras por todas partes”.

El avance revela una cuarentena militar, con fuerzas armadas, drones y puestos de vigilancia en cada esquina. Incluso los Demogorgons irrumpen en zonas protegidas, atacando unidades militares y sembrando el caos absoluto.

Vecna vuelve con una fijación clara: Will Byers. En una escena escalofriante, el antagonista levita al joven entre llamas y le advierte: “William, vas a ayudarme… por última vez”.

El mensaje confirma el vínculo profundo entre ambos, insinuado desde la primera temporada. Noah Schnapp adelantó más detalles en Tudum: “Will vuelve a Hawkins esta temporada y vemos los efectos de su regreso. Empezamos de inmediato, lo cual es emocionante porque nunca antes habíamos iniciado así. Estamos todos en el mismo lugar y con el mismo objetivo”.

Millie Bobby Brown describió la mentalidad de Eleven en esta etapa: “Eleven está en modo entrenamiento. Está en un estado guerrero y lo único en lo que piensa es en proteger a sus amigos. Ellos son su familia elegida y hará lo que sea para defenderlos”.

El aniversario de la desaparición de Will vuelve a atormentar al grupo, mientras el gobierno intensifica la persecución contra Eleven, obligándola a esconderse nuevamente.

Tras quedar al borde de la muerte en la cuarta temporada, Max enfrenta consecuencias devastadoras. Sadie Sink señaló: “Max ya no es la que solía ser. Aun así, hay un pequeño rastro de esperanza y sus amigos se aferran a eso”.

Caleb McLaughlin también reconoció el gran peso que soportan los personajes: “Tenemos la misma amenaza de la temporada anterior. No hemos derrotado a Vecna y la carga sigue allí. Todos estamos al límite, intentando mantener viva la esperanza”.

Y Gaten Matarazzo sintetizó el ambiente de crisis generalizada: “Se está volviendo más difícil mantenerlo todo unido y proteger a todos mientras intentamos averiguar dónde está Vecna”.

La temporada final contará con todo el elenco original, incluyendo Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke y más. Linda Hamilton (Terminator) se suma como figura militar clave.

Netflix confirmó un estreno dividido en tres partes: Primeros cuatro episodios: 26 de noviembre, tres episodios adicionales: Navidad, gran final de casi dos horas: 31 de diciembre, disponible también en más de 350 cines del mundo, según Variety.

El adiós a Stranger Things será monumental, llevando el enfrentamiento final contra Vecna a una escala nunca antes vista. Hawkins está en guerra, el fin se acerca y los fans ya cuentan las horas.