Ace Frehley: Veredicto oficial revela causas del fallecimiento de la leyenda de KISS

El mundo del rock está de luto tras confirmarse la causa oficial de muerte del histórico guitarrista y cofundador de KISS, una de las bandas más influyentes en la historia de la música.

El informe forense del condado de Morris, Nueva Jersey, reveló que el músico Ace Frehley falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo provocado por una caída, un hecho que ha sido clasificado oficialmente como accidental.

Frehley, de 73 años, sufrió una fuerte caída en su residencia mientras trabajaba en su estudio. Según el reporte citado por medios como Daily Mail y TMZ, el músico presentó una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su capa protectora y un accidente cerebrovascular que complicó su estado de salud.

Tras el accidente, Frehley fue hospitalizado de emergencia y permaneció varios días conectado a un respirador artificial. De acuerdo con fuentes cercanas consultadas por TMZ, su condición no mostró mejoría y la familia tomó la dolorosa decisión de retirar el soporte vital, permitiéndole partir “en paz y rodeado de amor”.

En un comunicado reproducido por Rolling Stone y Daily Mail, la familia expresó su inmenso dolor ante la pérdida del músico: “Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos instantes, tuvimos la fortuna de rodearlo con cariño, pensamientos pacíficos, oraciones e intenciones mientras partía de este mundo”.

Te puede interesar: 'Droga de la Barbie': La peligrosa moda de bronceado que preocupa a médicos en Europa

Te puede interesar: Milagro en Alemania: Bebé de 16 semanas sobrevive al parto más prematuro registrado

El texto también destacó el sentido del humor, la generosidad y el espíritu creativo de Frehley, cualidades que lo convirtieron en una figura inolvidable dentro y fuera del escenario.

Las reacciones de sus compañeros de banda no se hicieron esperar. Paul Stanley y Gene Simmons, cofundadores de KISS, recordaron al guitarrista como “un soldado del rock esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos más formativos de la historia de la banda”. Ambos coincidieron en que “Ace es y siempre será parte del legado de KISS”, enviando además sus condolencias a la familia y a los fanáticos en todo el mundo.

Por su parte, Peter Criss, baterista original del grupo, también lamentó la pérdida y destacó que Frehley fue “una pieza clave en el sonido que definió a toda una generación”.

Ace Frehley se convirtió así en el primer miembro original de KISS en fallecer, un hecho que marca el cierre de una era para la legendaria agrupación fundada en 1973. Con su personaje de “The Spaceman”, el guitarrista no solo aportó su talento musical, sino que también transformó la estética y el espectáculo del rock en vivo con guitarras que emitían luz, humo y pirotecnia, una marca registrada que lo hizo único.

En una entrevista concedida a Antihero en abril de 2024, Frehley reflexionó sobre su legado y su impacto en nuevas generaciones de músicos: “Casi todos los guitarristas que conozco, al menos un 75 %, me dicen: ‘Tomé la guitarra por ti. Cuando escuché Alive!, decidí aprender tus canciones’. Ese, para mí, es el mayor legado que puedo dejar”.

Después de dejar KISS en 1982, Frehley impulsó su proyecto Frehley’s Comet, y aunque regresó a la banda en 1996 para la gira de reunión, su carrera solista continuó siendo fructífera. Su último trabajo discográfico, 10,000 Volts, lanzado en 2024, fue una muestra de que su energía creativa seguía intacta.

Con su partida, el rock pierde a una de sus figuras más auténticas y carismáticas. La causa oficial de su muerte pone fin a las especulaciones, pero su influencia y su sonido seguirán vivos en cada riff, cada escenario y cada joven guitarrista que alguna vez soñó con ser como Ace Frehley.