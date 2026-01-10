Conmoción en Colombia: fallece el cantante Yeison Jiménez en accidente aéreo

Colombia/En una noticia que conmociona a Colombia y a Latinoamérica, el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero tras el accidente aéreo en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.

La información fue confirmada oficialmente por la Aeronáutica Civil de Colombia, que identificó al artista entre las seis víctimas fatales del siniestro.

La aeronave, de matrícula N325FA, se precipitó entre los municipios de Paipa y Duitama mientras se dirigía a Medellín, donde Jiménez tenía programada una presentación junto a Alci Acosta en Marinilla. Según reportó la Aerocivil:

“Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave transportaba un total de seis ocupantes… Se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”.

Los otros fallecidos fueron identificados como el piloto Capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de emergencia. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) informó que la señal de emergencia (ELT) se activó poco antes del impacto. En el lugar ya trabajan equipos de la Policía Nacional, el grupo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y organismos locales. Además, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se desplazó al sitio para determinar las causas del accidente.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lamentó el hecho y anunció que se iniciaron las investigaciones correspondientes: “Lamentamos este hecho e iniciamos ya las investigaciones pertinentes”.

Nacido en Manzanares, Caldas, en 1991, Yeison Jiménez se convirtió en uno de los referentes más queridos de la música popular colombiana. Con una voz que reflejaba las historias del campo y el sentir del pueblo, logró llenar escenarios nacionales e internacionales, incluyendo el estadio El Campín en Bogotá.

Su muerte no solo deja un vacío en la industria musical, sino también en miles de seguidores que lo veían como un símbolo de autenticidad y talento.

Con información de Noticias Caracol y comunicados oficiales de la Aeronáutica Civil de Colombia.