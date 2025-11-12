Netflix House abre su primer parque temático con experiencias de Stranger Things y Wednesday

La plataforma da el salto del streaming al mundo real con la apertura de su primer parque temático permanente.

Netflix House, una experiencia inmersiva que promete transportar a los fanáticos de sus series y películas más icónicas directamente a sus universos favoritos.

Este martes 12 de noviembre, el gigante del entretenimiento inauguró Netflix House Philadelphia, un espacio de más de 10.000 metros cuadrados ubicado en el King of Prussia Mall, uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos. Se trata del primer paso de la compañía en el terreno de los parques temáticos y la consolidación de un modelo de entretenimiento híbrido que une el mundo digital con la experiencia física.

“Queremos ser un destino cotidiano”, aseguró Marian Lee, directora de marketing de Netflix, en entrevista con AFP. Según explicó, tras años de éxito con eventos temporales basados en series como Stranger Things o Bridgerton, la compañía decidió apostar por un espacio permanente que ofreciera “mayor flexibilidad creativa” y permitiera crear experiencias más inmersivas y duraderas.

El acceso a Netflix House es completamente gratuito, un gesto estratégico para atraer al mayor número de visitantes posible y fomentar el vínculo con las marcas de la plataforma.

Al entrar, los asistentes se encuentran con un universo visualmente deslumbrante, descrito por USA Today como un “mini parque temático” lleno de murales, zonas fotográficas, escenarios reales y guiños interactivos a las producciones más queridas del catálogo.

El recinto está dividido en varios niveles y cuenta con múltiples atracciones. Entre las más destacadas se encuentran:

“Wednesday: Eve of the Outcasts”, un carnaval oscuro con juegos y acertijos inspirados en la serie protagonizada por Jenna Ortega.

un carnaval oscuro con juegos y acertijos inspirados en la serie protagonizada por Jenna Ortega. “One Piece: Quest for the Devil Fruit”, un escape room que recrea la atmósfera de la exitosa adaptación del manga japonés, donde los visitantes deben escapar de una celda y “desactivar una bomba”.

A estas experiencias se suman otras actividades únicas como un minigolf de nueve hoyos temático de series de Netflix, y una atracción de realidad virtual con tecnología de Sandbox VR, que permite a los visitantes vivir aventuras en mundos como Squid Game, Stranger Things y Rebel Moon.

Netflix también ha creado una tienda de mercancía exclusiva con productos inspirados en sus franquicias más populares y una línea especial con los colores de los Philadelphia Eagles, como guiño al público local.

Detrás del área comercial se encuentra Netflix Bites, un restaurante que ofrece platos inspirados en producciones originales, como el “Selling Caesar” (basado en Selling Sunset) o el “Featherington French Toast”, un homenaje a Bridgerton.

Aunque el ingreso general es gratuito, las experiencias temáticas tienen un costo adicional.

Los precios oficiales, según el portal netflixhouse.com, son:

USD 39 para las experiencias de Wednesday y One Piece

USD 25 para el juego de realidad virtual

USD 15 para el minigolf

Netflix House abre de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., viernes y sábados hasta medianoche, y domingos hasta las 8:00 p.m., con horarios especiales durante los festivos.

Aunque la experiencia está dirigida a todo público, Netflix advierte que algunos contenidos como los de realidad virtual incluyen armas ficticias y temáticas más maduras, por lo que podrían no ser adecuados para los más pequeños.

Philadelphia es solo el comienzo. Según confirmó AFP, Dallas inaugurará su propia Netflix House el 11 de diciembre, en el Galleria Dallas Mall, mientras que Las Vegas abrirá su versión en 2027, esta vez en el icónico Strip, prometiendo un enfoque más inmersivo y de gran escala.

Con esta apuesta, Netflix se consolida no solo como líder del streaming, sino también como creador de experiencias culturales en el mundo físico, donde los fanáticos pueden literalmente “entrar” en sus historias favoritas.