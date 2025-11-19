Shakira inspira el nombre de una tortuga fósil descubierta: así es Shakiremys

La icónica presencia de la artista no solo ha marcado la música y la cultura pop: ahora también forma parte de la historia evolutiva de Colombia.

Un equipo de investigadores de la Universidad del Rosario y del Museo de la Tatacoa anunció la identificación de una nueva especie de tortuga fósil que vivió hace aproximadamente 13 millones de años en el desierto de la Tatacoa, durante el Mioceno. La bautizaron Shakiremys colombiana, un homenaje directo a la artista barranquillera y un reconocimiento a su relevancia global.

El descubrimiento fue realizado en los célebres yacimientos de La Venta, en el Huila, una de las zonas más importantes para la paleontología en la América tropical. Estos terrenos, conocidos por su riqueza fósil, han permitido reconstruir la fauna y los cambios climáticos de una época que abarcó entre 23 y 5 millones de años. En este escenario, aparecieron los restos excepcionalmente bien conservados de la nueva tortuga: un cráneo completo y dos caparazones articulados.

Según los expertos, los fósiles exhiben características anatómicas inéditas dentro de su familia. Los investigadores destacan que estas particularidades permiten ubicar a Shakiremys colombiana en un punto clave del árbol evolutivo del grupo. Estas conclusiones fueron posibles gracias, entre otros métodos, al uso de tomografías computarizadas, que revelaron detalles imposibles de observar a simple vista.

El análisis permitió determinar que esta tortuga prehistórica poseía una notable capacidad de adaptación en ambientes acuáticos diversos. Todo indica que su dieta habría sido omnívora, una ventaja evolutiva que le permitió coexistir con múltiples especies en el antiguo ecosistema acuático de la Tatacoa.

Tal como explica Edwin Cadena, paleontólogo del programa en Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario y líder del estudio: “Esta versatilidad le habría permitido coexistir con varias especies de tortugas en el diverso ecosistema acuático que existió en la zona de la Tatacoa hace millones de años”.

El proceso detrás del hallazgo fue extenso y meticuloso. Tomó cerca de dos años y medio e incluyó excavación, preparación, análisis y publicación científica. Los resultados fueron divulgados en la revista internacional Papers in Palaeontology, donde los autores subrayan la importancia del descubrimiento para la comprensión de la paleodiversidad neotropical: “La descripción de un nuevo género y especie Shakiremys colombiana demuestra que nuestro conocimiento de la paleodiversidad de las tortugas del norte de Sudamérica aún no ha alcanzado su punto máximo”.

En la publicación, los especialistas añaden: “Los estudios futuros y el trabajo de campo no solo deben continuar explorando la paleodiversidad del bioma de La Venta, sino que también deben tener como objetivo integrar las especies recién descubiertas. Estos esfuerzos ayudarán a comprender mejor la dinámica evolutiva de las comunidades de tortugas neotropicales del pasado”.

Para el público, la noticia no queda solo en los titulares: quienes deseen ver de cerca la historia natural del país pueden visitar el Museo de La Tatacoa, en el Centro Poblado La Victoria, municipio de Villavieja (Huila), donde el fósil de Shakiremys colombiana está actualmente en exhibición. Además, existe una reconstrucción digital en tres dimensiones disponible en línea, que permite explorar con gran detalle la anatomía de esta extraordinaria especie que ahora lleva el nombre de una de las colombianas más influyentes del mundo.

Con este hallazgo, Colombia suma una nueva pieza a su patrimonio paleontológico y reafirma la riqueza de un territorio donde la ciencia, la cultura y la biodiversidad continúan encontrándose de maneras inesperadas.