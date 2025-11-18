Justin Bieber preocupa a sus fans tras fuerte caída en monopatín eléctrico

La comunidad de seguidores del artista volvió a encender las alarmas después de que relatara en vivo una dolorosa lesión que sufrió recientemente mientras usaba su vehículo.

Justin Bieber, de 31 años, decidió continuar con su transmisión habitual en Twitch, aunque a lo largo de las cuatro horas se le vio visiblemente adolorido y moviéndose con dificultad.

El incidente ocurrió cuando Bieber perdió el control de su Onewheel, una tabla eléctrica que suele usar tanto para desplazarse como para practicar maniobras. Durante la emisión, el cantante ofreció una descripción muy directa de lo sucedido y del nivel de molestia que estaba experimentando. “Me duele la costilla de la p–ta madre, hermano. Esa mirda me está doliendo muchísimo, bro. Estoy intentando estar tranquilo, bro. Esta mirda me está jodiendo”, dijo entre gestos de incomodidad.

Aun con la dolencia, el intérprete de “Sorry” quiso explicar con detalle la causa del accidente. “Chat, me caí de lado de esa maldita Onewheel y aterricé sobre mi cadera. Así que incluso cantar, reírme… todo me duele”, relató, dejando claro que cada movimiento le resultaba complicado. En otro momento de la transmisión, mientras se acomodaba en un sofá y se sostenía las costillas, admitió que incluso hablar le provocaba molestias.

Hasta ahora, su equipo de representación no ha emitido comentarios sobre el estado actual del artista. Por el momento, se desconoce si esta lesión podría afectar su participación en los ensayos de cara a su presentación en el Coachella Music Festival 2026, compromiso que Bieber ha seguido preparando en estos meses.

No es la primera vez que el cantante aparece con señales de lesiones recientes. En junio pasado, fue fotografiado entrando a un spa en West Hollywood con una férula negra en la rodilla izquierda. Aunque en ese momento no ofreció explicaciones, la imagen generó especulaciones sobre otro posible percance físico del que nunca habló públicamente.

La transmisión en Twitch del jueves se sumó, así, a una serie de momentos en los que Bieber ha utilizado la plataforma para hablar de situaciones personales, ofreciendo una ventana poco habitual hacia su vida íntima.

En octubre, el artista abrió una conversación especialmente sensible al recordar un episodio durante el nacimiento de su hijo, Jack Blues, en agosto de 2024. Allí relató que vivió un instante complicado cuando sintió que la doula de Hailey Bieber lo estaba dejando de lado. Según contó, él tenía una necesidad intensa de acompañar a su esposa, pero percibió que su presencia estaba interferiendo.

Bieber narró que Hailey lo confrontó en plena sala de parto por “chocar” con la doula, en una situación cargada de tensión emocional. Él mismo explicó que para él “es instintivo ser un padre y, como… estar ahí”, aunque reconoció que la profesional de apoyo “ayudara a facilitar” el proceso. No obstante, admitió que también sentía que debía “estar ahí también”.

El cantante señaló que la situación hizo que Hailey se sintiera “ansiosa”, producto de los sentimientos “intensos” que él estaba manejando. Más tarde, según contó, su esposa le pidió: “Tienes que pedirle perdón a la doula. O sea… aclarar las cosas”.

Con las emociones aún a flor de piel, Bieber dijo que finalmente se disculpó. Aseguró que no quería que la doula sintiera que él “le quitara su momento como padre”, agregando: “Yo también tengo buenos instintos para estas cosas”.

Aunque Justin Bieber continúa presente en sus plataformas digitales, ha mantenido un ritmo más discreto en su vida pública. Entre su enfoque en la música, sus ensayos y su vida familiar con Hailey, el cantante parece haber optado por compartir sólo fragmentos cuidadosamente seleccionados de su día a día.

Por ahora, no está claro si su reciente lesión alterará su agenda de trabajo. Sus fans, atentos como siempre, permanecen a la espera de nuevas actualizaciones sobre su estado de salud y su preparación para futuros compromisos.