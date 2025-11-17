Pedro Pascal lidera la lista de los Mejores Hombres 2025

El actor vuelve a consolidarse como uno de los nombres más influyentes de la industria del entretenimiento.

La revista Esquire, una de las publicaciones de moda masculina más prestigiosas del mundo, lo incluyó en su edición anual de The Better Men List 2025, una selección que reconoce a los 100 hombres que, desde distintas áreas, representan lo que la revista denomina “masculinidad positiva”. El chileno-estadounidense figura entre deportistas, músicos, actores y líderes sociales cuyo impacto ha marcado el último año.

La publicación lo definió con un título claro y contundente: “El Amado”, una referencia directa a la estrecha conexión que Pascal mantiene con su audiencia global. De acuerdo con Esquire, ese vínculo se ha fortalecido incluso en un contexto donde algunas figuras públicas enfrentan campañas de odio o polarización. La revista recordó la ola de ataques digitales que el actor recibió meses atrás por apoyar abiertamente causas sociales, y cómo, aun así, su popularidad no hizo más que crecer.

En su análisis, Esquire subraya que Pascal ha logrado un equilibrio único entre estilo y autenticidad. Según la revista, el intérprete de The Last of Us y The Mandalorian: “no solo elige un estilo atrevido y original que ofrece una interpretación moderna de la moda masculina, sino que también apoya abiertamente a la comunidad LGBTQIA+, como demostró con su aparición con una camiseta de ‘Protect the Dolls’ que se hizo viral”.

Esa expresión de apoyo público, sumada a su presencia constante en alfombras rojas con looks que desafían los estereotipos tradicionales, lo han convertido en una figura admirada tanto por la industria de la moda como por millones de seguidores alrededor del mundo.

Además, Esquire destaca que Pascal es ampliamente querido por quienes trabajan con él: “Sus compañeros de reparto lo adoran”, señaló la revista, enfatizando su reputación como un colaborador respetuoso y generoso en los rodajes.

Uno de los puntos más llamativos del perfil que Esquire dedicó al actor es la forma en que aborda la reciente ola de críticas contra él. La revista recordó: “A principios de este año, los trolls intentaron derribar al ‘zaddy’ favorito de internet, pero, naturalmente, esos intentos fracasaron, dado que el actor más cotizado del mundo no se equivoca”.

Con esta frase, Esquire subraya el impacto cultural de Pascal y la resiliencia de su figura pública incluso ante campañas de descrédito. Para la publicación, su lugar en la industria no solo se debe a su talento en pantalla, sino también a la forma en que representa una masculinidad más empática, abierta y contemporánea.

La presencia del actor en The Better Men List 2025 no es casual. Para Esquire, Pascal encarna una versión de masculinidad que responde a los cambios sociales de la última década: más consciente, más diversa y menos rígida en sus formas de expresión.

La revista lo explica así: defender valores e ideologías en Hollywood, una industria donde el silencio suele ser la norma por miedo a controversias, implica un acto de valentía. Como señala el artículo:

Pedro Pascal es mejor porque “defender una postura en Hollywood es un acto radical”, y también porque “envejecer naturalmente también es bastante radical”.

Ambas afirmaciones resumen la esencia del reconocimiento: un hombre que no pretende ocultar su edad, que desafía convenciones estéticas y que, además, usa su plataforma para apoyar causas que considera justas.

Con este nuevo reconocimiento, Pedro Pascal reafirma su posición como uno de los actores más influyentes de su generación. Su presencia en cine, televisión y moda lo ha convertido en un referente cultural cuya imagen continúa expandiéndose internacionalmente.

Mientras sigue sumando proyectos y cosechando elogios, Esquire deja un mensaje claro: Pascal no solo es uno de los actores más solicitados del mundo, sino también una de las voces más relevantes para entender cómo evoluciona la masculinidad en la actualidad.