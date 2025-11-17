Rosalía habla sin filtros sobre su etapa de celibato y cómo el estrés laboral afecta su vida íntima

La cantante ha vuelto a convertirse en tendencia, pero esta vez no por el lanzamiento de un videoclip ni por una presentación sorpresa, sino por una confesión personal que ha generado una intensa conversación en redes sociales.

Durante su visita al programa La Revuelta, Rosalía habló abiertamente de cómo su ritmo de trabajo, más exigente que nunca debido al lanzamiento de su nuevo álbum LUX, ha impactado su bienestar emocional y, particularmente, su vida sexual.

La artista explicó que actualmente atraviesa una etapa de celibato directamente relacionada con el estrés profesional: “Cero relaciones sexuales. Yo llevo épocas de celibato cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés: mi libido baja. Trabajar con niveles muy altos de exigencia hace que mi cortisol suba y mi deseo sexual disminuya”, confesó la catalana.

Sus palabras resonaron rápidamente en redes y medios internacionales, donde muchos destacaron el nivel de franqueza con el que abordó un tema que suele permanecer oculto, incluso para figuras públicas.

Rosalía participa actualmente en una intensa gira mediática para presentar su álbum LUX, un proyecto que, según ella misma ha contado, le ha consumido horas de trabajo, viajes y procesos creativos de alto desgaste. Entre una visita gastronómica en México y un evento en Barcelona, la artista llegó a La Revuelta para conversar con David Broncano, conocido por llevar a sus invitados hacia temas inesperados y muy personales.

Cuando el presentador le preguntó sobre su actividad sexual reciente, ella no dudó: Respondió con un firme “cero”, seguido de: “La cuestión es que llevo una época de celibato”.

En su explicación, profundizó en cómo su cuerpo reacciona cuando está bajo presión laboral: “Cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, mi libido baja mucho. Me afecta trabajar a niveles muy heavy de exigencia; el cortisol sube y todo cambia”, detalló.

Sus declaraciones no quedaron ahí. En una entrevista anterior para Radio Noia, Rosalía reveló que esta etapa responde también a una decisión personal: “Yo ahora mismo estoy soltera y soy ‘volcel’, o sea, estoy practicando un celibato voluntario. Ahora mismo mi prioridad soy yo misma, mi arte, mi tiempo”.

Con esta frase, la artista dejó claro que no se trata de una imposición externa ni de una creencia religiosa. Su explicación fue directa: su decisión responde a su necesidad emocional de estabilidad y espacio personal.

Durante la charla en La Revuelta, la cantante también contó una anécdota íntima: un sueño lúcido que la sorprendió por su intensidad sensorial y emocional, al punto de hacerle sentir que había tenido un orgasmo al despertar. Según dijo, no es algo habitual en ella, lo que dio más contexto a cómo se encuentra física y mentalmente en esta etapa.

Rosalía también abordó otro aspecto menos visible de su vida personal: su relación con la soledad. En una entrevista concedida al New York Times, la intérprete de MOTOMAMI se sinceró sobre un tema que le acompaña desde hace años: “Lucho mucho con sentirme sola. Realmente no me gusta la soledad. Me encanta el afecto. Creo que siempre necesito creer que hay una posibilidad de tener fe en el amor”.

Estas palabras añadieron una dimensión emocional más profunda a su etapa de celibato, mostrando que la ausencia de actividad sexual no implica falta de deseo afectivo, sino un proceso interno de cuidado personal.

La franqueza de Rosalía ha abierto un debate necesario sobre cómo el estrés y las altas exigencias profesionales pueden influir en el deseo sexual, la salud emocional y la relación con el propio cuerpo. Su experiencia refleja una realidad que afecta a miles de personas, y su disposición a hablar sobre ello ha sido reconocida como un gesto de honestidad poco común en la industria musical.

Con LUX recién lanzado y una etapa personal marcada por introspección y autocuidado, Rosalía demuestra que también fuera de los escenarios tiene la capacidad de generar impacto y conversación.