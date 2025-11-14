Ariana Grande en shock tras ser sujetada por un intruso detenido y acusado de desorden público

El incidente, registrado por los asistentes y viralizado en redes sociales, ocurrió la noche del 13 de noviembre en Universal Studios Singapore , durante el evento promocional de la película dirigida por Jon M. Chu.

La esperada premiere asiática de Wicked: For Good en Singapur terminó marcada por un inesperado episodio de seguridad que involucró a la artista Ariana Grande y al conocido irrumpidor de eventos Johnson Wen, un australiano que se autodenomina el “troll más odiado del mundo”.

Grande, quien interpreta a Glinda en la secuela, se encontraba saludando al público junto a Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el propio Chu cuando un hombre vestido con camiseta blanca y pantalones cortos burló la barrera de seguridad. Testigos relataron que el individuo corrió directamente hacia la artista, la tomó por los hombros y la haló hacia sí mientras ella intentaba liberarse.

La primera en reaccionar fue Cynthia Erivo, intérprete de la Bruja del Oeste. La actriz “corrió hacia el hombre y se interpuso entre él y su compañera”, según muestran videos grabados desde distintos ángulos. En las imágenes se aprecia cómo Erivo le grita al intruso mientras el equipo de seguridad se acerca. Michelle Yeoh también se aproximó de inmediato para consolar a Grande, quien lucía “visiblemente afectada tras el susto”, de acuerdo con reportes locales.

Cynthia Erivo protected Ariana Grande from a crazy person who jumped the barricade during the ‘WICKED: FOR GOOD’ premiere in Singapore. pic.twitter.com/W3lYuhVKhk — Film Crave (@_filmcrave) November 13, 2025

El medio The Straits Times informó que el agresor fue empujado nuevamente detrás de la valla y luego escoltado fuera del recinto por el personal de seguridad, sin mayores disturbios adicionales.

El responsable del acto fue identificado como Johnson Wen, un australiano de 25 años, conocido en redes como “Pyjama Man” y célebre por irrumpir en espectáculos de alto perfil. En su cuenta de Instagram publicó un video del momento acompañado del mensaje: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado”. Usuarios lo han descrito como un “intruso serial en eventos públicos”.

La lista de antecedentes es extensa: saltó al escenario en un concierto de Katy Perry en Sídney en 2025, logró acercarse a The Weeknd en un evento en Melbourne y hasta interrumpió la pista de los 100 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los medios singapurenses aseguran que Wen acumula más de 20.000 dólares australianos en multas y está vetado en recintos como el Accor Stadium.

En una entrevista con 9News Australia, Wen confesó estar desempleado, vivir en un hostal y definirse en redes como el “troll más odiado del mundo”, además de solicitar donaciones “para pagar sus cuentas”. Aunque afirmó que su irrupción en el espectáculo de Perry sería su “último acto de rebeldía”, volvió a hacerlo en Singapur.

Tras el incidente, presumió en Instagram que había sido detenido brevemente, pero que ya estaba “libre”.

Los usuarios en X señalaron la preocupación por el estado emocional de Grande debido a su historial frente a situaciones traumáticas. La artista ha sido abierta respecto a su estrés postraumático desde el atentado en Manchester en 2017, en el que fallecieron 22 personas. “No creo que algún día pueda hablar de eso sin llorar”, dijo en entrevista con British Vogue en 2018, donde también confesó enfrentar episodios severos de ansiedad.

En esta ocasión, se le vio en “estado de shock, siendo atendida por sus compañeras de reparto” antes de continuar con el evento.

Tras su liberación inicial, Wen fue formalmente acusado de alteración del orden público. De ser declarado culpable, podría enfrentar una multa de hasta 2.000 dólares singapurenses (aproximadamente 1.540 dólares estadounidenses).

La premiere, la única parada asiática del tour promocional, había reunido a fanáticos que pagaron más de 90 dólares para asistir en Resorts World Sentosa. Wicked: For Good llegará a los cines de América Latina el 20 de noviembre de 2025, como continuación directa de Wicked: Part One en el universo de El mago de Oz.