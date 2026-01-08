Actriz de Marvel revela secuelas neurológicas tras grave caída: 'Tengo daño cerebral'

Evangeline Lilly , reconocida por sus papeles en el universo Marvel y la serie Lost, inició el 2026 con una revelación personal que generó preocupación entre sus seguidores.

La actriz Evangeline Lilly confirmó que padece daño cerebral como consecuencia de una lesión sufrida meses atrás, cuando se desmayó en una playa y se golpeó violentamente la cabeza contra una roca. La noticia fue compartida por la propia Lilly a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde habló con franqueza sobre su estado de salud y el proceso que enfrenta.

“Es tarde el 1 de enero. El primer día de 2026. Y estoy entrando en este nuevo año, el Año del Caballo, con algunas malas noticias sobre mi conmoción cerebral”, expresó la actriz al inicio del video. Lilly explicó que recientemente recibió los resultados de sus escáneres cerebrales y que estos no fueron alentadores. “Casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”, señaló, antes de añadir con claridad: “Así que sí, tengo daño cerebral por el TBI”, refiriéndose a una lesión cerebral traumática, “y posiblemente otros factores en juego”.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, la actriz de 46 años mantuvo un tono reflexivo e incluso sereno al abordar la situación. “Pero ahora, mi trabajo es llegar al fondo de eso con los médicos y luego embarcarme en el arduo trabajo de arreglarlo, lo cual no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, comentó con una risa que buscó aliviar la tensión del momento. Sus palabras reflejan tanto la dificultad del proceso médico como su determinación para enfrentarlo.

Lilly también compartió cómo este episodio ha impactado su vida cotidiana y su ritmo personal. “Mi deterioro cognitivo desde que me abrí la cara me ha ayudado a desacelerar y a tener un final de 2025 más tranquilo”, explicó. Según relató, este periodo forzado de calma le permitió vivir unas fiestas diferentes a las habituales. “Creo que estas fueron las vacaciones de Navidad más calmadas y descansadas que he tenido, tal vez desde que tuve hijos, hace 14 años. Así que eso es algo bueno”, añadió, encontrando un aspecto positivo dentro de la adversidad.

Lejos de adoptar un discurso derrotista, la actriz enfatizó su gratitud por seguir adelante. “Me siento extraordinariamente agradecida y bendecida de poder jugar un día más, un año más en este hermoso planeta viviente”, afirmó antes de cerrar el mensaje con un agradecimiento directo a su comunidad digital “por preocuparse”.

El testimonio de Lilly provocó una inmediata ola de apoyo en redes sociales, incluyendo mensajes de colegas cercanos. Michelle Pfeiffer, quien interpreta a su madre ficticia en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, comentó bajo la publicación: “Eres una guerrera”, acompañado de un emoji de corazón. “Nada; ni siquiera esto te vencerá, amiga mía”. La respuesta de Lilly fue breve y emotiva: “Gracias, mamá”. A ese respaldo se sumó Rebecca Mader, actriz de Lost, quien escribió: “Te envío todo mi amor y un abrazo enorme”.

Te puede interesar: Nicolás Maduro: Tekashi 6ix9ine reacciona con humor al coincidir en la cárcel con el expresidente

Te puede interesar: Nicolás Maduro capturado: su ropa de marca estadounidense desata furor en redes

No es la primera vez que la actriz habla públicamente del accidente. En mayo, reveló en una publicación en su blog de Substack que “se desmayó en la playa. Y cayó de cara contra una roca”, y explicó que ha experimentado “episodios de desmayo desde que era niña”. Desde entonces, ha mantenido informados a sus seguidores sobre su recuperación. En junio, describió la situación como “una gran lesión en la cabeza” y una “conmoción cerebral”, dejando claro que el proceso sería largo.

La experiencia de Evangeline Lilly vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud neurológica y la recuperación tras lesiones cerebrales. Mientras continúa trabajando con especialistas para comprender el alcance de su diagnóstico, la actriz enfrenta el 2026 con honestidad, resiliencia y el respaldo de una comunidad que sigue atenta a su evolución.