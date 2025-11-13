Nintendo lanza el primer tráiler de 'Super Mario Galaxy: la película' con el regreso de Bowser Jr.

La nueva entrega promete una expansión del universo cinematográfico de Nintendo, con escenarios interplanetarios, personajes inéditos y el regreso de rostros conocidos.

Nintendo e Illumination sorprendieron a los fanáticos del fontanero más famoso del mundo con la presentación la película, la esperada secuela de Super Mario Bros: La película (2023).

El adelanto, revelado el 12 de noviembre durante un Nintendo Direct especial, confirma que Mario, Peach, Luigi y Toad abandonarán el Reino Champiñón para embarcarse en una aventura cósmica inspirada en el icónico videojuego Super Mario Galaxy, lanzado en 2007 para la consola Wii.

La nueva entrega promete una expansión del universo cinematográfico de Nintendo, con escenarios interplanetarios, personajes inéditos y el regreso de rostros conocidos. El tráiler, distribuido por Nintendo y Universal Pictures, muestra a los héroes viajando entre planetas, desafiando la gravedad y enfrentando a un nuevo villano: Bowser Jr., el hijo del infame antagonista de la saga.

De acuerdo con Variety, la voz de Bowser Jr. estará a cargo del actor y cineasta Benny Safdie, reconocido por su trabajo en Good Time y Oppenheimer. Además, el tráiler presenta a Rosalina, la guardiana del cosmos y uno de los personajes más queridos de los videojuegos de Mario. La encargada de darle vida en la versión original es Brie Larson, ganadora del Óscar por Room y estrella del Universo Cinematográfico de Marvel.

En el avance se observan paisajes galácticos, planetas con gravedad variable y criaturas nuevas, entre ellas los Lumas, pequeñas estrellas vivientes que acompañan a Rosalina. El estilo visual mantiene el color vibrante y el humor característico de Illumination, mientras que los fanáticos reconocerán sonidos clásicos del videojuego original, lo que refuerza la conexión nostálgica con el material base.

Te puede interesar: ¿Siguen juntos o no? Ben Affleck y Jennifer López sorprenden con beso reavivando rumor de reconciliación

Te puede interesar: Sabrina Carpenter da el salto al cine protagonizando 'Alicia en el país de las maravillas'

La producción vuelve a estar dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables de la exitosa Super Mario Bros: La película (2023). El guion fue escrito por Matthew Fogel, quien también participó en Minions: Nace un villano.

El proyecto cuenta con la supervisión del productor Chris Meledandri, fundador de Illumination, estudio responsable de franquicias animadas como Mi villano favorito y Sing.

El elenco principal repite sus papeles: Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad. Esta combinación de voces que ya conquistó al público en la primera entrega busca consolidar el fenómeno global que Nintendo y Universal lograron en 2023.

La película llegará a los cines el 3 de abril de 2026, según confirmó Nintendo durante la celebración del 40.º aniversario del lanzamiento del primer Super Mario Bros. La secuela tiene como desafío igualar o incluso superar el impacto de su predecesora, que se convirtió en un fenómeno mundial.

Tras su estreno en abril de 2023, Super Mario Bros: La película recaudó 1.360 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en la adaptación cinematográfica de un videojuego más exitosa de la historia y en la segunda película más taquillera del año, solo detrás de Barbie.

Además, marcó un récord histórico con 377 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana, el mayor estreno mundial de todos los tiempos para una cinta animada.

El lanzamiento de Super Mario Galaxy: la película no es un caso aislado. Nintendo continúa fortaleciendo su presencia en el cine. La compañía japonesa ya trabaja junto a Sony Pictures en una adaptación live action de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball, realizador de El corredor del laberinto. Su estreno está programado para marzo de 2027.

Con un elenco de lujo, una dirección probada y la promesa de aventuras intergalácticas, Super Mario Galaxy: la película apunta a convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026, reafirmando que el reino de Mario sigue expandiéndose más allá de los videojuegos y hacia las estrellas.