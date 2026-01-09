EE. UU incautó otro buque petrolero que intentó romper el bloqueo de Venezuela

Estados Unidos dijo el viernes que confiscó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que buques sancionados vayan o salgan de Venezuela, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

Washington ha desplegado una enorme fuerza naval en el Caribe, atacando supuestos barcos de narcotráfico, confiscando petroleros y llevando a cabo una sorprendente operación para capturar al líder izquierdista de Venezuela.

El último barco incautado fue el Olina, que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que era "otro buque petrolero de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" que "partió de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses".

"Las flotas fantasma no eludirán a la justicia. No se esconderán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad", escribió Noem en X, afirmando que la Guardia Costera llevó a cabo la incautación.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, dijo que en la operación también participaron marines y personal de la Armada de Estados Unidos, que se lanzó desde el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: 'No hay refugio seguro para los criminales'", dijo SOUTHCOM en una publicación en X que incluía un videoclip que mostraba a las fuerzas estadounidenses descendiendo de un helicóptero y tomando el control del barco.

El presidente Donald Trump dijo el mes pasado que había ordenado un "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela, y las fuerzas estadounidenses han tomado el control de cinco barcos desde entonces, incluidos tres esta semana.

Entre ellos se encontraba un buque vinculado a Rusia que fue incautado en el Atlántico Norte el miércoles en una operación condenada por Moscú, luego de ser perseguido por Estados Unidos desde las costas de Venezuela.