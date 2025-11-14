Sean Diddy Combs | Su liberación es retrasada por mala conducta en prisión

La fecha de salida del productor musical de la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, fue modificada nuevamente tras reportes de supuestas infracciones dentro del penal. Aunque las autoridades no han confirmado públicamente los detalles, los registros del Buró Federal de Prisiones ya reflejan la nueva fecha: 4 de junio de 2028, casi un mes después del 8 de mayo que aparecía en los reportes iniciales, según informó People.

El cambio generó múltiples especulaciones sobre su comportamiento en prisión, donde cumple una condena de 50 meses de cárcel por dos cargos de transporte para fines de prostitución en violación de la Ley Mann. La sentencia, dictada el 3 de octubre por el juez federal Arun Subramanian en Manhattan, también contempla una multa de 500.000 dólares y cinco años de libertad condicional, de acuerdo con Infobae.

Entre las versiones que circulan, TMZ aseguró que, durante los primeros días de su reclusión, Combs habría sido sorprendido preparando y consumiendo alcohol artesanal elaborado con productos accesibles dentro de la prisión. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rechazadas con firmeza por su equipo. Un portavoz del artista indicó a People que “ha habido varios reportes falsos e irresponsables sobre el señor Combs. No ha violado ninguna regla de la prisión. Su sobriedad y autodisciplina son prioridades, y las toma muy en serio”.

Asimismo, el mismo vocero solicitó que se le otorgue “el beneficio de la duda, privacidad para enfocarse en su crecimiento personal, y la posibilidad de avanzar en paz”, asegurando que el proceso de rehabilitación del artista continúa. La defensa también aclaró que Combs está inscrito en el programa de tratamiento de drogas y trabaja en la biblioteca de la capilla, según declaraciones de su representante Juda Engelmayer.

Otro incidente mencionado en medios provino de CBS News, que reportó que Combs habría realizado una llamada tripartita, una práctica prohibida para los internos. La defensa respondió que se trató de una comunicación iniciada por un abogado y protegida por el privilegio de confidencialidad, afirmando que la acción fue completamente apropiada. “La llamada telefónica fue iniciada por un abogado, bajo privilegio de privacidad, y resultó apropiada”, recalcó Engelmayer.

Aunque no existe un pronunciamiento oficial del penal sobre sanciones específicas, la ampliación del tiempo de reclusión aumentó el interés en la conducta del productor dentro del centro penitenciario.

Diddy, de 56 años, fue arrestado en septiembre de 2024 y pasó por el Centro de Detención de Brooklyn antes de su traslado a Nueva Jersey. En el proceso judicial, el fiscal Christy Slavik presentó pruebas relacionadas con las llamadas “Freak Offs”, fiestas sexuales en las que el productor, según la acusación, ejercía control sobre las participantes y empleaba drogas y escorts. Testimonios como el de la cantante Casandra “Cassie” Ventura fueron determinantes en la narrativa del caso, relatando episodios de abuso y coerción.

Aunque Combs fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, la fiscalía argumentó que los hechos comprobados debían influir en la sentencia. En una de sus intervenciones, Slavik declaró que “parece que la defensa intenta ahogar las voces de las víctimas con testigos de carácter”, según Reuters.

Durante la audiencia final, Combs envió una carta al juez reconociendo haber perdido el control de su vida y afirmó que la prisión lo llevó a estar sobrio “por primera vez en 25 años”, confesándose “humillado y roto”. En contraste, Cassie lo describió como una persona “cruel” y “manipuladora”, mientras otras víctimas lo calificaron como un individuo “peligroso”.

La defensa, encabezada por Marc Agnifilo, solicitó 14 meses de prisión alegando tiempo ya transcurrido en detención preventiva. La fiscalía pidió 11 años. Subramanian terminó optando por una pena de 50 meses y señaló: “Un historial de buenas obras no puede borrar los antecedentes en este caso”.

Con la ampliación de su estancia en prisión, el futuro inmediato de Diddy sigue marcado por la incertidumbre y un escrutinio público cada vez más intenso.