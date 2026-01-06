Líbano denuncia que los bombardeos israelíes frustran los esfuerzos para evitar una escalada

Presionado por Estados Unidos, el gobierno libanés se comprometió a desarmar a Hezbolá, que acabó muy debilitado tras más de un año de enfrentamientos con Israel, incluyendo dos meses de guerra abierta.

El Líbano/El presidente libanés Joseph Aoun condenó el martes los últimos bombardeos israelíes en su territorio, y denunció que socavan los esfuerzos para evitar una escalada en el conflicto con el país vecino.

Israel bombardeó el lunes el sur y el este del Líbano, afirmando haber alcanzado objetivos de Hezbolá y Hamás.

Los ataques empezaron con bombardeos en cuatro localidades en las que Israel emitió órdenes de evacuación. Bombardeos posteriores se produjeron sin previo aviso.

"Los continuos ataques de Israel tienen como objetivo frustrar todos los esfuerzos realizados a nivel local, regional e internacional para detener la actual escalada israelí, a pesar de la respuesta mostrada por el Líbano a estos esfuerzos en diversos niveles", denunció Aoun en un comunicado.

A pesar del alto el fuego de noviembre de 2024, que debía poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbolá, el ejército israelí ha seguido atacando Líbano y ha mantenido tropas en cinco zonas que considera estratégicas.

Los enfrentamientos entre Israel y el movimiento islamista libanés Hezbolá se desataron en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza. Hezbolá es aliado del movimiento islamista palestino Hamás.

