La 'Puerta Santa' de la basílica de San Pedro se cierra para marcar el final del jubileo de 2025

Desde el exterior de la vasta basílica, el papa estadounidense y peruano se arrodilló para rezar ante las puertas, antes de cerrarlas solemnemente.

El papa León XIV cerró la "Puerta Santa" en la basílica de San Pedro de Roma el martes, día de la Epifanía, marcando el final del jubileo católico de 2025, que atrajo a millones de peregrinos a la ciudad.

La ceremonia de cierre de las ornamentadas puertas de bronce de la basílica, seguida de una misa, fue la etapa final de un año santo católico inaugurado por el predecesor de León, Francisco, en diciembre de 2024.

"Con corazón agradecido, nos preparamos para cerrar esta puerta santa, apoyados por una multitud de fieles, seguros de que el buen pastor siempre tiene la puerta de su corazón abierta para acogernos cada vez que nos sentimos cansados y oprimidos", expresó León XIV, de 70 años.

Junto a cardenales vestidos de blanco, el pontífice se dirigió después al altar para presidir una misa a la que asistió, entre otros, el presidente italiano Sergio Mattarella.

El jubileo es un periodo de reflexión y penitencia para los más de 1.400 millones de católicos del mundo, y atrajo a más de 33 millones de peregrinos a Roma, indicaron el lunes las autoridades del Vaticano.

Francisco, quien falleció en abril a los 88 años, inauguró el año santo el 24 de diciembre de 2024, llamando a las mismas puertas antes de que se abrieran.

Durante los jubileos, que la Iglesia organiza cada 25 años, los peregrinos que atraviesan las puertas santas se benefician de una "indulgencia plenaria", un tipo de perdón por sus pecados.