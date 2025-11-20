Miss Universo 2025 en crisis: renuncias en cadena sacuden al jurado a días de la final

La tensión en torno al certamen de este año, que se celebra en Bangkok, volvió a intensificarse después de que la Princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie , presidenta del comité de selección, anunciara que no continuará como jueza.

Su salida se suma a una serie de renuncias que han puesto en entredicho la transparencia del proceso, justo cuando el evento global se acerca a su etapa decisiva.

La princesa comunicó su retiro apenas un día después de que Omar Harfouch y el exfutbolista Claude Makélélé también confirmaran que no participarían como jueces en la edición del 21 de noviembre. Las dimisiones han generado un ambiente de incertidumbre entre las candidatas y seguidores del certamen, especialmente porque llegan en un momento crítico: la elección del Top 30.

El primero en detonar la polémica fue Harfouch, quien en una serie de historias de Instagram aseguró que la Organización Miss Universo había conformado un “jurado improvisado” para seleccionar a las 30 semifinalistas antes de que las representantes de los 136 países desfilaran en la ronda preliminar. La declaración sorprendió a las delegadas e inmediatamente se convirtió en un foco de discusión internacional.

Horas más tarde, Makélélé se distanció del proceso anunciando también su salida. Según publicó en Instagram, dejaba su rol como juez por “razones personales imprevistas”. Aunque no se refirió directamente a las acusaciones de Harfouch, su decisión alimentó aún más las sospechas sobre la estructura interna del comité.

El 18 de noviembre, la Miss Universe Organization (MUO) reaccionó públicamente desde su cuenta oficial de Instagram, donde rechazó de manera contundente los señalamientos de Harfouch.

“La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que no se ha autorizado a ningún grupo externo para evaluar a las delegadas o seleccionar finalistas, y que todas las evaluaciones continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por MUO”, afirmó la institución en su comunicado.

Pese a la aclaración, Harfouch reiteró sus dudas en una conversación con PEOPLE, donde volvió a cuestionar el funcionamiento del comité. “No son jueces. Los llamaron ‘comité de selección’, pero ¿selección de qué? Nadie lo sabe”, aseguró.

Además, profundizó en su denuncia al afirmar que este panel informal estaría “compuesto por individuos con un potencial conflicto de interés significativo”, señalando incluso que una concursante y una persona incluida en el comité “Beyond the Crown” tendrían una relación personal.

La controversia no solo ha afectado la planificación interna del certamen, sino también la estabilidad emocional de las participantes. Una concursante, que pidió mantener su identidad en reserva, describió el ambiente como profundamente perturbador.

Te puede interesar: Cristian Castro aclara su ruptura y niega infidelidad: 'Yo nunca soy el malo'

Te puede interesar: Paris Hilton habla por primera vez del presunto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein

“Fue desgarrador enterarse de los rumores sobre la supuesta selección anticipada del Top 30”, dijo. Contó que muchas candidatas se enteraron de la situación “apenas después de finalizar su ensayo general para la preliminar”.

De acuerdo con su relato, las delegadas no fueron informadas directamente por la organización, lo que aumentó su desconcierto. “Muchas nos enteramos por redes sociales, no por la Organización Miss Universo, de que la selección preliminar del Top 30 no solo se habría realizado sin los jueces oficiales, sino antes de que siquiera compitiéramos en el escenario”, afirmó.

La salida de la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie como presidenta del comité de selección ha sido interpretada como un reflejo del nivel de tensión que rodea esta edición. Aunque la MUO insiste en la transparencia de sus procesos, la renuncia de tres figuras relevantes en menos de 48 horas ha alimentado debates sobre la credibilidad del concurso.

Con la final fijada para el 21 de noviembre en Bangkok, la controversia llega en un momento decisivo. Mientras la organización intenta sostener la estabilidad del certamen, miles de seguidores en todo el mundo observan con atención qué ocurrirá en los próximos días.

Tras las renuncias de Omar Harfouch y Claude Makélélé, la Miss Universe Organization confirmó la entrada del cantante filipino Louie Heredia al comité de selección del jurado para Miss Universo 2025. Además, el panel actual está compuesto por figuras como Andrea Meza (Miss Universo 2020), Dr. Chalida Thaochalee, Sharon Fonseca, Romero Britto, Ismael Cala y la deportista Saina Nehwal.