Paris Hilton habla por primera vez del presunto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein

La empresaria volvió a ocupar titulares internacionales tras referirse públicamente, por primera vez, a las versiones que la vinculan indirectamente con la red de explotación sexual.

Paris Hilton rompió el silencio luego de que, desde 2020, circulara un testimonio incluido en el documental Surviving Jeffrey Epstein, donde se insinuaba que Ghislaine Maxwell, la mano derecha del financiero, habría intentado acercarse a ella cuando solo tenía 19 años.

La controversia tuvo origen en septiembre del año 2000, cuando Hilton asistió al desfile del diseñador Anand Jon en Nueva York. En aquel entonces, la joven socialité recién había concluido su formación en el Convent of the Sacred Heart de Manhattan y comenzaba a convertirse en una figura habitual en la vida nocturna y social de la ciudad.

Las fotografías de ese evento, ampliamente difundidas por la prensa, la muestran conversando con Donald Trump, quien años más tarde ocuparía la presidencia, y también con la propia Maxwell. Aun así, Paris Hilton afirma no recordar ese encuentro. En entrevista con el Times of London, fue contundente: “No recuerdo haberla conocido jamás”. Y, con cierto cansancio ante el escrutinio mediático, añadió: “Soy un nombre perfecto para el clickbait”.

Las especulaciones se alimentaron después de que el compositor Christopher Mason, quien participó en Surviving Jeffrey Epstein, señalara que escuchó de un tercero que Maxwell habría mostrado un interés “perverso” en reclutar a Paris Hilton. Mason relató en la serie que, durante las mismas fechas en que coincidieron en Nueva York, la socialité británica estaba “rastreando” la ciudad en busca de “chicas más jóvenes para salir con Jeffrey”.

En su testimonio, explicó que, desde su perspectiva, Maxwell actuaba como si estuviera en una misión encubierta. “En ese momento, parecía algo travieso”, comentó, describiendo el comportamiento de la condenada colaboradora de Epstein en la década de los 2000.

Según Mason, cuando Maxwell vio a Hilton a distancia durante una fiesta , no está claro si se trataba del desfile u otro evento cercano, habría reaccionado de inmediato. Su impresión fue que Paris sería “perfecta para Jeffrey” y pidió a un conocido que facilitara una presentación entre ellas. Hasta ahora, no existe evidencia pública que sugiera que ese acercamiento haya ocurrido realmente.

La referencia a Hilton se suma a la larga sombra que aún proyecta el caso Epstein. Tras años de denuncias, Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por ayudar al magnate a captar y manipular a menores para su red de abuso.

Te puede interesar: Danna García relata el aterrador encuentro que vivió en su casa

Te puede interesar: Autopsia de Selena Quintanilla: revelaciones claves que resurgen 30 años después del crimen

Epstein, por su parte, enfrentó múltiples señalamientos por agresiones sexuales cometidas en su mansión de Palm Beach, donde operaba el llamado “cuarto de masajes”, considerado el corazón de su estructura de tráfico. En 2008 evitó una pena mayor tras declararse culpable de dos cargos de prostitución en Florida, cumpliendo solo 13 meses en prisión y otro año bajo arresto domiciliario.

Su caída definitiva llegó en 2019, cuando fue arrestado nuevamente acusado de traficar a decenas de menores entre 2002 y 2005. Un mes después, murió por suicidio en su celda tras negársele la libertad bajo fianza.

Mientras Paris Hilton asegura que no tiene memoria alguna de haber conocido a Maxwell, las implicaciones del caso Epstein continúan generando impacto político. En semanas recientes, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgó más de 20,000 páginas de documentos provenientes de la residencia del financiero.

Entre ellos se encuentran correos electrónicos que sugieren que Donald Trump habría tenido un conocimiento más profundo de las actividades ilegales de Epstein de lo que se creía. En respuesta, Trump llamó desde su red Truth Social a que los republicanos voten a favor de desclasificar por completo los llamados “archivos Epstein”, asegurando que el partido “no tiene nada que ocultar”. También calificó los esfuerzos demócratas por mantener el tema en discusión como un “engaño” destinado a distraer de los logros republicanos.

La conversación pública en torno al caso continúa aumentando, pero Paris Hilton deja claro que su presunta conexión forma parte, según ella, de un ciclo constante de especulación. “Soy un nombre perfecto para el clickbait”, insistió.