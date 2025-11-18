Danna García relata el aterrador encuentro que vivió en su casa

La actriz, conocida por su cercanía con los fans y su constante energía positiva en redes sociales, sorprendió este lunes al aparecer con la voz entrecortada y los ojos aún llorosos.

La protagonista de Pasión de Gavilanes relató uno de los episodios más angustiantes que ha experimentado, un momento que según confesó todavía no consigue procesar.

La actriz compartió varios videos en sus historias para explicar exactamente qué había ocurrido. El primero lo comenzó con una frase que reflejaba su estado emocional: “Aquí estoy, sin poder dormir”, dijo mientras intentaba mantener la calma frente a la cámara. Minutos después reveló la razón de su desconcierto.

Danna explicó que estaba en su casa cuando sintió algo extraño en el pecho. Al mirar hacia abajo, descubrió que un escorpión había caído desde el techo, impactando directamente sobre su cuerpo. “Me acaba de caer un escorpión del techo en el pecho, de la nada”, relató con evidente temor.

La actriz aseguró que no logra entender cómo reaccionó tan rápido para quitarse al animal antes de que la picara. El sobresalto fue tan intenso que, según admitió, perdió el control emocional:

“Ahora me veo muy calmada, pero ya he gritado y llorado”, señaló, aún visiblemente afectada.

En otra de sus historias, también mostró la sorprendente dimensión del escorpión, que permanecía vivo tras el incidente. Entre sollozos dijo: “Casi me desmayo, y ahí sigue vivo”, evidenciando que la impresión todavía la tenía en shock.

Aunque logró salir ilesa, el peligro era real. Dependiendo de la especie, los escorpiones pueden ser altamente venenosos, y sus picaduras pueden provocar complicaciones severas como dificultad para respirar, espasmos musculares, náuseas e incluso problemas cardíacos.

La reacción inmediata y la rapidez con la que logró quitarse al animal del cuerpo hicieron que la historia tuviera un final menos dramático. Sin embargo, el episodio la dejó tan alterada que, según confesó, la ansiedad no le permitió conciliar el sueño durante la noche.

El impacto emocional fue evidente. Su comunidad de seguidores inundó sus redes con mensajes de aliento, recordándole que lo importante es que estaba a salvo y recomendándole revisar la vivienda para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

Danna, quien siempre se ha mostrado muy transparente con su audiencia, eligió compartir el incidente para advertir a sus seguidores y también para desahogarse después del susto. La actriz aseguró que todavía se sentía nerviosa y que el simple recuerdo de la escena le generaba un escalofrío.

Aunque suele compartir contenido alegre y optimista, este episodio mostró una faceta vulnerable y humana, que muchos de sus seguidores agradecieron por considerarla un acto de sinceridad y cercanía.

Lo ocurrido demuestra que, incluso dentro del hogar, pueden aparecer situaciones inesperadas y peligrosas. Danna García continuará informando a sus fans sobre cómo evoluciona emocionalmente tras este episodio que, como ella misma dijo, “fue un horror” del que aún está intentando recuperarse.