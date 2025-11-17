La Chilindrina creyó que moriría: 'hace un mes ya no contaban conmigo'

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves , conocida mundialmente por dar vida a La Chilindrina, reveló que recientemente atravesó uno de los momentos más críticos de su vida.

Con 78 años, la intérprete confesó que llegó a pensar que su muerte era inminente luego de ser hospitalizada de emergencia por un severo desequilibrio químico que puso en riesgo su salud.

“Hace un mes y pico no contaban ya conmigo, estuve muy muy grave, pero afortunadamente me repuse muy rápido”, compartió la actriz con profunda honestidad. Su hospitalización, primero en Perú y luego en México, se debió a una fuerte baja de potasio y sodio, sumada a problemas derivados de una mala medicación. El exceso de fármacos terminó por descompensar su organismo, obligándola a recibir atención médica urgente.

Hoy, ya en casa y completamente recuperada, De las Nieves reconoce que no fue un episodio menor. “Ya estoy bien… estuve internada en Perú, me trajeron para México, estuve internada en México; ya estoy perfecta”, dijo, agradecida por haber superado el peligro.

La intérprete también contó que, enfrentada a la fragilidad de su salud, decidió poner en orden sus asuntos personales y legales, asegurando que ya dejó todo preparado para el día en que le toque partir. Sin temor, afirmó que la idea de la muerte no la angustia, pues confía en reencontrarse con su esposo, Gabriel Fernández Carrasco.

Fernández, reconocido actor y locutor, falleció en 2029 a los 85 años debido a una neumonía. Él y María Antonieta compartieron 48 años de matrimonio, una historia de amor que ella considera su mayor fortaleza.

Su deseo de estar preparada, asegura, no es un acto de resignación, sino de paz. En medio de los problemas de salud que atravesó, la actriz tomó una decisión que marca un antes y un después en su carrera artística: retirar de forma definitiva al personaje que la convirtió en un ícono de la televisión latinoamericana.

“‘La Chilindrina’ ya no vuelve, la dejamos en un clóset”, declaró contundente en una entrevista con Matilde Obregón. Así dio por cerrada una etapa de más de cinco décadas de presentaciones, giras y espectáculos alrededor de la traviesa niña del barrio del Chavo del 8.

La decisión no fue improvisada. Sus hijos, Gabriel y Verónica Fernández, vivieron de cerca las complicaciones de salud de su madre durante su gira en Perú por Fiestas Patrias, y rápidamente comprendieron que era momento de detener todo.

Según relatan, María Antonieta lucía “como ida”, agotada físicamente y con dificultades incluso para hablar durante entrevistas. Su deterioro era tan visible que la familia decidió enviar a Carlos, uno de sus hijos, a acompañarla y gestionar la cancelación del resto de la gira.

Para lograrlo tuvieron que cubrir múltiples requisitos del empresario a cargo, incluyendo certificados médicos que garantizaran su atención inmediata. Una vez de regreso en México, la actriz inició un tratamiento de dos meses con su médico de confianza. Fue en ese periodo, entre diagnósticos y recuperación, cuando tomó junto a sus hijos la decisión definitiva: no volver a interpretar a La Chilindrina.

Aunque el personaje se retire para siempre, la huella de La Chilindrina permanece intacta en la cultura popular latinoamericana. Con su carisma, ternura y picardía, acompañó a millones de familias y se mantuvo vigente durante más de medio siglo.

Hoy, María Antonieta de las Nieves inicia una nueva etapa enfocada en su bienestar. Con serenidad ante el futuro y con gratitud por su recuperación, la actriz reafirma que sigue en pie, lista para vivir sin prisas y con el cariño intacto de su público.