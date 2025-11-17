KISS honra la memoria de Ace Frehley con un tributo íntimo en su regreso a los escenarios

El regreso tuvo lugar el 14 de noviembre en el marco del KISS Kruise: Landlocked in Vegas, un evento especial para fans que marcó la primera actuación del grupo desde diciembre de 2023.

KISS volvió a presentarse en vivo después de casi dos años y lo hizo con un gesto que estremeció al público: un homenaje solemne a Ace Frehley, el legendario guitarrista original de la banda, quien falleció el 16 de octubre a los 74 años.

El concierto, celebrado en el Virgin Hotels Las Vegas, adoptó un formato poco habitual para la agrupación: un recital acústico, al aire libre y sin su característico maquillaje. La banda dejó atrás la estética que los ha acompañado por décadas para ofrecer una noche íntima, cargada de nostalgia y reconocimiento a uno de los pilares de su historia.

Antes de iniciar el set de 11 canciones, los músicos pidieron al público unirse en un emotivo acto de despedida. Los asistentes recibieron velas eléctricas, destinadas a iluminar el homenaje. Fue entonces cuando Paul Stanley tomó la palabra y dirigió una reflexión que conmovió a la audiencia.

“Antes de empezar, solo queríamos tomarnos un momento para pensar en alguien que está en la base de formación de esta banda. Y estamos hablando de Ace”, expresó el vocalista. En medio del silencio, añadió: “Sin duda tuvimos diferencias, pero de eso se trata la familia. ¿Por qué no nos tomamos un momento, un poco de silencio, para pensar en él mirándonos desde arriba desde (el planeta) Jendell, probablemente? Tengamos un momento para Ace. Velas arriba”.

El público elevó las luces, creando un ambiente de respeto y unidad que marcó el tono del resto de la noche.

El repertorio elegido por KISS incluyó varias canciones que Frehley ayudó a inmortalizar y que se mantienen como pilares del catálogo de la banda. El setlist estuvo compuesto por:

Comin’ Home

See You Tonight

A World Without Heroes

Hard Luck Woman

Christine Sixteen

Nothin’ to Lose

Goin’ Blind

Hide Your Heart

Plaster Caster

Beth

Love Her All I Can

Este regreso marcó la apertura oficial del fin de semana dedicado al KISS Kruise: Landlocked in Vegas, una celebración especial para el KISS Army que conmemora las cinco décadas de la banda.

Frehley formó parte del núcleo fundador del grupo en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Participó en los primeros nueve discos de estudio y regresó en 1996 para la emblemática reunión, permaneciendo hasta 2002. Aunque no integró la gira de despedida de 2022, su legado musical y visual sigue profundamente arraigado en la identidad de KISS.

Ace Frehley falleció en Morristown, Nueva Jersey, tras sufrir una caída en su hogar. El informe forense confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída, que generó contusiones, fracturas en la parte posterior del cráneo, hemorragias y un hematoma subdural. También se registró un derrame cerebral.

Su salud ya había causado preocupación: había cancelado su gira 2025 por “problemas médicos” y se retiró de una feria en California luego de otra caída. Tras un segundo accidente más grave, fue colocado en soporte vital, y su familia decidió desconectarlo del ventilador casi dos semanas después.

El músico fue despedido en un funeral privado el 21 de octubre en Yonkers y enterrado al día siguiente en el Woodlawn Cemetery, en el Bronx.

Con este tributo, KISS no solo marcó su retorno a los escenarios, sino que también dejó claro que el espíritu del “Spaceman” sigue vivo en cada acorde. La banda convirtió su regreso en un recordatorio de la importancia de Frehley en la construcción del fenómeno KISS, un legado que continúa iluminando a millones de seguidores alrededor del mundo.