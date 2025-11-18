Autopsia de Selena Quintanilla: revelaciones claves que resurgen 30 años después del crimen

El documento, que fue realizado apenas tres horas después de su muerte, vuelve a poner bajo la lupa cómo ocurrió el homicidio que marcó a toda una generación.

Tres décadas después del asesinato de la artista, un nuevo análisis del informe de autopsia ha devuelto al centro de la conversación pública detalles precisos del ataque que terminó con la vida de la icónica cantante tejana.

La artista, de solo 23 años, murió en marzo de 1995 tras recibir un disparo en un motel de Corpus Christi, Texas. La agresora fue Yolanda Saldívar, entonces presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, quien había sido confrontada por presunto desvío de dinero. Lo que comenzó como un conflicto administrativo terminó en una tragedia que aún resuena en la cultura pop.

Según el informe de autopsia recientemente revisado, la causa de la muerte fue categórica: homicidio por herida perforante de bala. El recorrido del proyectil quedó documentado con detalle médico. La bala entró por el hombro de Selena, atravesó sus costillas y perforó el tórax antes de salir por la parte superior del pecho. En su trayecto, el disparo alcanzó la arteria subclavia, un vaso sanguíneo fundamental que suministra sangre al cuello, la cabeza y los brazos.

El forense Lloyd White fue claro en su conclusión: la muerte fue “el resultado de una hemorragia interna y externa desangrante, en otras palabras, una hemorragia masiva, debido a una herida perforante de bala en el (pecho)”. El informe también detalla que la ropa de la cantante estaba completamente impregnada de sangre, confirmando la magnitud del daño.

Después de herir a la artista, Yolanda Saldívar se atrincheró en su camioneta en el estacionamiento del motel. Durante 10 horas mantuvo un tenso enfrentamiento con la policía, amenazando con quitarse la vida. Aunque alegó en repetidas ocasiones que el disparo fue accidental, el jurado finalmente la declaró culpable de asesinato en primer grado en octubre de 1995.

Saldívar, hoy de 65 años, cumple una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Solicitó este beneficio en diciembre del año pasado, pero le fue negado en marzo. Su caso podría considerarse nuevamente en 2030.

El impacto cultural de Selena quintuplica su corta carrera. Treinta años después, su figura sigue vigente a través de la música, el cine, la moda y las nuevas generaciones latinas que la reconocen como un símbolo de identidad y empoderamiento. Su álbum póstumo Dreaming of You debutó en el número uno del Billboard 200, consolidando su ascenso global incluso después de su muerte.

La película Selena (1997), protagonizada por Jennifer López, continúa siendo una pieza clave en su legado y un referente del cine latino en Estados Unidos. Para miles de jóvenes artistas, Selena sigue representando un punto de partida, un modelo aspiracional y un recuerdo emocional profundamente arraigado.

Este año, Netflix estrenó “Selena y Los Dinos”, un documental que presenta imágenes inéditas filmadas por Suzette Quintanilla, hermana de la cantante. La producción recupera momentos íntimos de su vida familiar, sus primeros pasos en la música y los años de crecimiento junto a la banda que cimentó su carrera.

En la premiere del documental durante el Festival de Sundance, Suzette expresó la intención detrás del proyecto: “Quiero dejar una pepita de amor para la generación futura, que abrazará a Selena y nuestra música”. Y añadió: “Han pasado 30 años sin Selena, pero su legado es más fuerte que nunca”.

La revisión del informe de autopsia no solo profundiza en los hechos que marcaron su muerte, sino que también reafirma la enorme huella que Selena Quintanilla dejó en la cultura latina. Treinta años después, su música, su estilo y su esencia continúan inspirando, recordándole al mundo por qué sigue siendo la eterna Reina de la Música Tejana.