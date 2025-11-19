Cristian Castro aclara su ruptura y niega infidelidad: 'Yo nunca soy el malo'

La separación se ha convertido en uno de los episodios más comentados del espectáculo latinoamericano.

Tras más de un año de relación, varios planes de boda y un romance que parecía encaminado hacia un futuro sólido, la pareja terminó envuelta en rumores, especulaciones y acusaciones que rápidamente se viralizaron. Ante el creciente ruido mediático, el intérprete de Azul decidió romper el silencio y fijar su posición.

Durante los últimos días, en diversos medios argentinos comenzó a circular la versión de que una supuesta tercera persona, identificada como Marcela, habría sido el detonante de la ruptura. De acuerdo con la prensa local, Marcela habría sido presentada al cantante por la propia Mariela, y después se le vio a él en actitudes cariñosas con esa mujer.

La teoría se fortaleció cuando la conductora Ana María Alvarado declaró: “Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans (de Cristian Castro). Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va. Ella portándose bien con la fan y la fan le comió el mandado”.

El señalamiento se volvió tendencia y la narrativa apuntó rápidamente hacia un mismo lugar: Cristian sería el responsable del final de la relación. La reacción no tardó. Afectada por el escándalo y consciente de la dimensión pública de lo ocurrido, Mariela decidió confirmar la ruptura y dar su versión inicial. Sin embargo, con el paso de las horas, el propio cantante buscó poner fin a las especulaciones.

En entrevista con Canal Siete, el artista fue categórico al negar cualquier traición y contextualizar el proceso que ambos atravesaban: “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné. Venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación. La verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos”. Según Castro, el desgaste venía de tiempo atrás y no estaba ligado a ningún episodio externo.

La insistencia en señalarlo como infiel lo llevó a responder con firmeza: “No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno”. Con esa frase, el cantante buscó frenar la ola de opiniones que lo habían convertido en blanco de críticas.

Sobre su cercanía con Marcela de Filippis, el artista afirmó que la mujer no es una nueva pareja ni una tercera en discordia, sino alguien que llegó para apoyarlo emocionalmente tras la ruptura. “(Marcela) vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo… Ella no está conmigo. Yo no voy a tener novia hoy ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar”, puntualizó, dejando claro que no tiene intención de iniciar un nuevo romance.

Mariela, por su parte, posteriormente ofreció una versión más conciliadora. Reconoció que la separación responde a un desgaste acumulado y a un proceso emocional que ambos ya no podían sostener: “Es simplemente el final de una relación… ya hay que darle un corte final, porque estoy explotada y tengo que trabajar”.

El vínculo entre Cristian y Mariela estuvo marcado por altibajos desde el inicio. Comenzaron en 2023, enfrentaron una primera ruptura en febrero y una segunda en mayo de 2024, pero insistieron en reconstruirse. Incluso anunciaron su compromiso con una fecha tentativa de boda para febrero de 2026. Aun así, para noviembre de 2025, el panorama es otro: Cristian asegura que vive su duelo, que no busca compañía y que su prioridad es sanar.