Activan operativo de seguridad para la feria de las Flores y el Café en Boquete

Todo se encuentra listo en materia de seguridad para la Feria de las Flores y del Café, que se desarrollará en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, siendo esta la primera actividad ferial del año en Panamá.

De acuerdo con lo informado por miembros del patronato de la feria y de la Policía Nacional, el operativo de seguridad contará con más de 400 policías, reforzadas por 60 agentes del tránsito, encargadas de velar por el orden vehicular y la seguridad de los peatones que asistan al evento.

Las autoridades detallaron que los dispositivos de seguridad vial se desplegarán en distintos puntos de Boquete, con el objetivo de garantizar una circulación fluida y prevenir incidentes durante los días de feria.

También puede leer: Detectan trabajo infantil en 18 fincas cafetaleras de Boquete

Para esta edición, se estima la asistencia de más de 200 mil personas, por lo que los estamentos de seguridad mantendrán vigilancia permanente las 24 horas del día, tanto dentro del recinto ferial como en sus alrededores.

Además de las medidas de seguridad, se resaltó que la feria presenta diversas innovaciones, especialmente en el diseño de jardines, así como una variada agenda de presentaciones artísticas en tarima. El clima, la producción cafetalera y la oferta cultural continúan siendo parte de los principales atractivos que caracterizan este evento tradicional en Boquete.

La feria se desarrollará del 7 al 18 de enero y el costo de las entradas será de $1.50 para jubilados, $2.50 para el público general; los niños de hasta 10 años ingresan gratis.

Se presentarán artistas como Samy y Sandra Sandoval, Ulpiano Vergara, Joe Montaña, animación con los DJ Chiqui Dubs y Lito, entre muchos otros artistas.

Información de Iván Saldaña.

Otras informaciones: