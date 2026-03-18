Barcelona vs Newcastle Champions League | Así fueron las estadísticas del primer tiempo

Se juega el partido de vuelta de los octavos de final en la UEFA Champions League.

Raphinha jugador del Barcelona / AFP

Panamá/El primer tiempo entre Barcelona y Newcastle fue un espectáculo ofensivo que terminó con un marcador parcial de 3-2 a favor de los culés.

Los goles del conjunto azulgrana llegaron gracias a Raphinha, Bernal y el joven talento Lamine Yamal, mientras que por los ingleses brilló Elanga, autor de un doblete que mantuvo viva la esperanza visitante.

En cuanto a las estadísticas, el Barcelona mostró mayor iniciativa ofensiva: registró 1.85 goles esperados (xG) frente a 1.42 de Newcastle, además de dominar la posesión del balón con 56% contra 44%. Los locales intentaron más veces al arco, con 9 disparos totales y 5 a portería, frente a los 4 y 3 respectivamente de los ingleses. También generaron más ocasiones claras (5 vs 2) y se adueñaron de los tiros de esquina (5 vs 1).

El juego del Barça se apoyó en la circulación: completó 159 de 198 pases (80%), mientras que Newcastle alcanzó un 72% de efectividad (111 de 155). En el último tercio, ambos equipos tuvieron la misma precisión (52%), aunque los culés lograron mayor volumen de acciones en el área rival (15 toques contra 13).

En defensa, el cuadro catalán ganó más duelos (28 vs 17) y realizó más despejes (21 vs 6), aunque cometió 7 faltas, apenas dos menos que Newcastle. Los ingleses, por su parte, destacaron en las intercepciones (10 vs 3) y aprovecharon errores defensivos del Barça, que terminaron en un gol en contra.

En la portería, Barcelona realizó 1 atajada, mientras que Newcastle necesitó 2 intervenciones de su guardameta. Los datos de xG on target (2.30 vs 1.46) reflejan que los disparos del Newcastle fueron más peligrosos, aunque la eficacia culé marcó la diferencia.

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