Venezuela: Mulino busca impulsar diálogo entre líderes de la región para abordar la transición democrática

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con sus homólogos de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

En la conversación con Peña coincidió con la necesidad de impulsar, en el corto plazo, un diálogo entre los mandatarios de la región sobre una transición democrática en Venezuela.

Durante el intercambio, ambos presidentes reiteraron que deben ser los venezolanos quienes decidan el futuro de su país, en un proceso que contemple, desde sus primeras etapas, el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos.

En la conversación, Mulino destacó que Panamá ha resentido directamente los efectos de la crisis venezolana, particularmente a través de la migración irregular por sus fronteras. Señaló que, en el momento más crítico, más del 90 % de las personas registradas eran venezolanas, situación que también se refleja actualmente con el flujo migratorio inverso, tras el cierre de las rutas hacia Estados Unidos.

A partir de este acercamiento, las cancillerías de Panamá y Paraguay iniciaron la coordinación de una conversación virtual entre los presidentes de la región que estén dispuestos a participar en este diálogo.

El mandatario panameño informó sobre estas gestiones a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que mantiene contactos con líderes regionales para promover una salida democrática a la crisis venezolana.

“Queremos lo mejor para los venezolanos y para la región. El cambio real se dará con democracia: abriendo la participación de los ganadores, acabando con la persecución y liberando a los detenidos políticos”, escribió Mulino.

El presidente añadió que continuará avanzando en conversaciones con mandatarios y presidentes electos, con el objetivo de acercar posiciones a favor de una transición democrática y del fin definitivo de una etapa dictatorial en Venezuela.

Previamente, el presidente uruguayo había manifestado su postura de rechazo a la intervención militar e instado a la búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. "El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete para el día de mañana", escribió Orsi el pasado 3 de enero en su cuenta de X.

De igual forma, Peña ha dicho que su gobierno siempre ha tenido una "posición de compromiso innegociable con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela".

