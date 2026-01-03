'Llegó la hora de la libertad': María Corina Machado llama a Edmundo González a tomar el poder en Venezuela

Machado afirma que la oposición está lista para ejecutar el mandato expresado en las urnas y pidió a los venezolanos del mundo activarse y movilizar a los gobiernos.

"Lo que tenía que pasar, está pasando", dijo la dirigente opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado quien difundió este sábado 3 de enero a las 10:26 a.m. (hora de Panamá) un comunicado dirigido a los venezolanos, en el que afirmó que Nicolás Maduro enfrentará la justicia internacional y aseguró que ha llegado el momento de concretar una transición democrática en el país.

En el texto, Machado subrayó que la situación marca un punto de quiebre tras décadas de confrontación política y social, y atribuye el momento actual a la intervención de Estados Unidos ante la negativa del mandatario de aceptar una salida negociada. “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", se lee en las primeras líneas del comunicado difundido en su cuenta de X.

'Llegó la hora de la libertad'

Machado envió un mensaje directo a la ciudadanía, al asegurar que el país entra en una nueva etapa, con un proceso hacia la transición democrática ordenada.

“Venezolanos, Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!”. — María Corina Machado - Líder opositora y Nobel de la Paz

En el comunicado, plantea que debe imponerse la soberanía popular y nacional, y anuncia una serie de acciones orientadas a la reconstrucción institucional del país.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.”

Reconocimiento a Edmundo González Urrutia

Uno de los puntos centrales del mensaje es el llamado a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, tras los comicios del 28 de julio. “Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Machado afirmó que la oposición está lista para ejecutar el mandato expresado en las urnas. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", puntualizó.

Llamado a movilización dentro y fuera del país

El comunicado incluye un llamado a la organización y vigilancia permanente de los ciudadanos hasta que se concrete la transición democrática.

“Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS", recalcó.

A los venezolanos que se encuentran fuera del país, les solicitó activarse ante gobiernos y ciudadanos del mundo. “A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.”

“VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final.” — María Corina Machado - Premio Nobel de la Paz

Sobre este comunicado, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia reaccionó y escribió en su cuenta de X:

"Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".

Le puede interesar: