Jefe de la ONU preocupado por el "respeto del derecho internacional" tras captura de Maduro

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el incumplimiento del derecho internacional en la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según declaró su portavoz en un comunicado.

La operación estadounidense sienta un precedente peligroso, afirmó Guterres, e instó a todos los actores en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

"Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso. El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional", reza el comunicado.