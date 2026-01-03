Trump dice que no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el control en Venezuela

El mandatario aseguró que "ningún estadounidense murió durante la captura de Maduro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno no permitirá que figuras del régimen de Nicolás Maduro vuelvan a ejercer el poder en Venezuela, tras la captura del mandatario venezolano durante una operación militar estadounidense ejecutada en la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump afirmó que Washington mantendrá una participación activa en el proceso político que se abre en Venezuela, subrayando que el objetivo central es garantizar la libertad del pueblo venezolano.

“Vamos a estar muy involucrados. Queremos llevar libertad al pueblo”, expresó el mandatario, al tiempo que sostuvo que la operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos envía un mensaje claro de que su país “no se dejará intimidar”.

Consultado sobre un eventual respaldo a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y figura clave del antichavismo, Trump respondió que su gobierno evaluará el escenario político actual antes de tomar una decisión. “Vamos a tener que analizarlo ahora mismo”, indicó.

El presidente estadounidense también puso en duda la legitimidad de las autoridades venezolanas, cuestionando el origen electoral del actual liderazgo. “Tienen un vicepresidente, como ustedes saben”, dijo, antes de expresar dudas sobre si la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue elegida de manera legítima.

Trump calificó como una “vergüenza” el proceso electoral que mantuvo a Nicolás Maduro en el poder, asegurando que se trató de elecciones amañadas y reiterando que el mandatario venezolano carecía de respaldo popular.

“El pueblo no lo quería, eso es seguro. Tenía muy poca lealtad, si es que tenía alguna. Era un dictador”, afirmó Trump durante la entrevista.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en medio de una creciente atención internacional sobre la crisis venezolana, tras la captura de Maduro y el inicio de un nuevo escenario político que podría redefinir las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Trump afirmó que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo". "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", agregó Trump a Fox.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.