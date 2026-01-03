Caída de Maduro: Paraguay pide una transición democrática ordenada y Guatemala llama al cese de la acción militar

La captura de Nicolás Maduro y su esposa ocurrió en la madrugada de este sábado 3 de enero.

El Gobierno de Paraguay reafirmó su postura frente a la crisis venezolana y calificó al régimen encabezado por Nicolás Maduro como una amenaza para la región, al considerar que se trata de una estructura criminal declarada formalmente como organización terrorista por las autoridades nacionales de ese país.

En un comunicado oficial emitido este 3 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo señaló que, si bien su política exterior se rige por la resolución pacífica de las controversias, ya había advertido sobre el rumbo del gobierno venezolano.

“El Paraguay reafirma su compromiso histórico con la resolución pacífica de las controversias, principio fundamental que rige su conducta en el escenario internacional. No obstante, nuestro país había alertado oportunamente sobre la deriva insostenible de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles.”

El documento sostiene que la permanencia de esta estructura en el poder representaba un riesgo más allá de las fronteras venezolanas.

“En tal sentido, al ser la misma una estructura criminal declarada formalmente como organización terrorista por las autoridades nacionales, su persistencia en el poder representaba una amenaza para la región.”

Llamado a una transición democrática ordenada

Paraguay indicó que sigue con atención los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela y reiteró su llamado a que cualquier proceso de cambio político se encamine por vías democráticas.

“El Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada.”

En ese contexto, el gobierno paraguayo considera que la salida del liderazgo del chavismo debe abrir paso a la restauración institucional del país.

“La salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración del Estado de Derecho, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana.”

El comunicado fue emitido desde Asunción, con fecha 3 de enero de 2026, y refleja una de las posiciones más firmes asumidas por un gobierno de la región frente a la situación política y de seguridad que atraviesa Venezuela.

Guatemala

En tanto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hizo un llamado al cese de la acción militar por parte de los Estados Unidos y solicitó respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas.

"La paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir", escribió en su cuenta de X.

