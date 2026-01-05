Venezuela: Mulino se reúne con embajadores de Panamá ante la OEA y la ONU para definir posición

Como parte de esta agenda diplomática, se informó que para el martes 6 de enero la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, presentará una ponencia durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo, en Washington, en la que se analizarán los acontecimientos más recientes registrados en Venezuela.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes 5 de enero una reunión con los embajadores de Panamá ante Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de evaluar la posición del país frente a la situación política en Venezuela, previo a la sesión que celebra este lunes 5 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU.

Como parte de esta agenda diplomática, se informó que para el martes 6 de enero la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, presentará una ponencia durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo, en Washington, en la que se analizarán los acontecimientos más recientes registrados en Venezuela.

Durante la reunión, se reiteró la postura expresada por el presidente Mulino de respetar la voluntad popular del pueblo venezolano, al considerar que Edmundo González fue elegido como presidente, así como el no reconocimiento de Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro.

La posición oficial de Panamá será expuesta por Eloy Alfaro, embajador del país ante las Naciones Unidas y delegado ante la OEA, quien adelantó que se reafirmarán los principios democráticos y la autodeterminación de los pueblos.