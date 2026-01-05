🚨Maduro llega a la Corte Federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo

El exmandatario de Venezuela, fue trasladado en un fuerte dispositivo de seguridad junto a su esposa Silvia Flores, ambos vestidos de caqui, esposados de pies y manos, dirigidos por la seguridad norteamericana.

Nueva York/El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado a la Corte Federal de Nueva York, en Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo, uno de los delitos más graves contemplados en la jurisprudencia estadounidense. Durante la audiencia, Maduro será acusado formalmente de cuatro delitos que le atribuye el gobierno norteamericano.

Maduro fue trasladado bajo un estricto dispositivo de seguridad, junto a su esposa Cilia Flores. Ambos vestían uniformes color caqui y se encontraban esposados de pies y manos, bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Los cargos formulados en su contra, vigentes desde el año 2020, incluyen: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión y uso de armas automáticas y dispositivos destructivos, así como colaboración con organizaciones criminales extranjeras.

El exfiscal panameño en Nueva York, Abel Arcia, explicó que la comparecencia prevista para este lunes 5 de enero de Nicolás Maduro ante el juez federal Alvin Hellerstein corresponde a la primera presentación formal del acusado ante la corte, una etapa procesal en la que se le informará oficialmente de los cargos en su contra y se le dará la opción de declararse culpable o no culpable, sin que ello implique el inicio inmediato del juicio.

Arcia destacó además que no es posible precisar la duración del proceso judicial, al considerar que hacerlo en este momento resulta prematuro. El también abogado explicó a este medio que esta audiencia inicial, conocida como "arraignment" (una imputación o lectura formal de cargos), no tiene como objetivo debatir pruebas ni fijar sentencia, sino formalizar la acusación en corte abierta.

En desarrollo...