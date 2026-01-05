Venezuela tras la caída de Maduro| Cambio sin ruptura: dudas y críticas tras la designación de Delcy Rodríguez

A su juicio de Guillermo Márquez Amado, la dinámica planteada permitiría que el chavismo se mantenga en el control del poder, prolongando las mismas prácticas que han caracterizado al régimen durante años.

La situación política de Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro en medio de la presión del gobierno de Estados Unidos, se ha convertido en un complejo rompecabezas de poder. La designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada ha abierto un escenario cargado de incertidumbre y múltiples interrogantes sobre el rumbo del país.

Para el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, el panorama es complejo e inédito, ya que hasta ahora no se ha definido una hoja de ruta clara que permita alcanzar una solución que responda a las aspiraciones del pueblo venezolano, de la región latinoamericana y de la comunidad internacional, que observa con atención el desarrollo de los acontecimientos.

Márquez Amado cuestionó que el secretario de Estado de Estados Unidos haya respaldado la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder tras la salida de Maduro, al considerar que esta decisión no representa una alternativa favorable ni para Venezuela ni para el fortalecimiento de la democracia.

Cuando en una manada de lobos el lobo alfa es sustituido por el lobo beta, eso no cambia nada en lo que va a seguir haciendo la manada”, expresó el exmagistrado, al advertir que este relevo no implica una transformación real del sistema político.

A su juicio, la dinámica planteada permitiría que el chavismo se mantenga en el control del poder, prolongando las mismas prácticas que han caracterizado al régimen durante años.

No obstante, Márquez Amado dijo comprender parcialmente el escenario actual, debido a que figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González no se encuentran en territorio venezolano. “Solo en ese contexto puedo entender lo ocurrido”, señaló, aunque insistió en que el proceso debe conducir al desmantelamiento del aparato político conocido como chavismo para que se produzca un cambio real en Venezuela.

Márquez Amado recordó que Panamá atravesó una situación similar en 1989, luego de años de dictadura y de un fraude electoral. Señaló que, tras la invasión, se logró el desmantelamiento de todo el aparato militar y político que sostenía a la dictadura usurpadora del poder.

No obstante, reiteró que en el caso de Venezuela no se encuentran en el país ni María Corina Machado ni Edmundo González, este último reconocido como presidente electo. Subrayó que esta condición debe ser tomada en cuenta y reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la comunidad de naciones democráticas, ya que en las democracias el acceso legítimo al poder se da únicamente a través de procesos electorales transparentes y confiables.

Asimismo, recalcó que cualquier entendimiento con Delcy Rodríguez debe ser estrictamente temporal y por un plazo muy breve, con el único objetivo de garantizar una transición pacífica que conduzca al restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Márquez Amado recapituló que, tras la invasión y la toma de posesión del presidente Guillermo Endara, Panamá contó con un período de cuatro años para organizar las elecciones generales de 1994, las cuales fueron reconocidas tanto por la sociedad panameña como por la comunidad internacional. A su juicio, el proceso venezolano no sería distinto, aunque advirtió que podría resultar aún más complejo, debido a la magnitud de su población.

“Es necesario hacer esfuerzos muy importantes para fortalecer, desde el primer momento, la institución electoral venezolana y comenzar a trazar una hoja de ruta que conduzca a un proceso electoral que responda a los intereses de la sociedad venezolana. Eso es indispensable”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que deben reconocerse los resultados de las últimas elecciones, en las que resultó vencedor Edmundo González, y subrayó que nadie debe imponerse sobre la voluntad del pueblo venezolano. Añadió que, si el objetivo de Estados Unidos es contribuir a la liberación de Venezuela, el primer paso debe ser respetar esos resultados electorales.