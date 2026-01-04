Edmundo González pide liberar a todos los presos políticos y plantea condiciones para una transición en Venezuela

El presidente electo también hizo un llamado directo a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado , recordándoles su deber constitucional y su lealtad al pueblo.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó que el país atraviesa un punto de inflexión histórico tras los acontecimientos de los últimos días, pero advirtió que ninguna transición democrática será posible mientras existan presos políticos.

En un pronunciamiento difundido a través de su cuenta en la red social X, González Urrutia reconoció que el momento genera emociones encontradas entre los venezolanos, pero subrayó que el momento "constituye un paso importante, pero no suficiente".

“La normalización del real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Verdaderos rehenes de un sistema de persecución y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, expresó.

El mandatario electo sostuvo que solo después de ese paso podrá iniciarse un proceso de transición democrática con seriedad y responsabilidad, y remarcó que la salida del poder de quien calificó como "usurpador" no sustituye las tareas pendientes que enfrenta el país.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el llamado directo a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, tanto civiles como militares, a quienes describió como víctimas de persecución por razones ideológicas o por el ejercicio de derechos constitucionales.

“Entre ellas, una es ineludible, la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares, secuestrados, por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”.

González Urrutia aseguró que su liderazgo responde exclusivamente al mandato popular y al respaldo ciudadano expresado en las urnas, y reafirmó su compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la dignidad de los venezolanos.

“Tal y como lo establece el artículo quinto de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones (...) Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido y jamás será traicionado”, subrayó.

En su mensaje, insistió en que su actuación estará guiada por la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad soberana, con el objetivo de construir una transición basada en la unidad nacional.

“Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional”.

El presidente electo también hizo un llamado directo a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado, recordándoles su deber constitucional y su lealtad al pueblo.

“Como presidente de los venezolanos hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y al cuerpo de seguridad del Estado: Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, afirmó.

González Urrutia afirmó que el futuro de Venezuela debe estar marcado por el respeto a los derechos, el fortalecimiento institucional y la esperanza colectiva.

“El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza, y ese país lo construiremos juntos”, precisó.

También puede leer: