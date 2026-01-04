EEUU se dice dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano, respaldado por los militares

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo del país.

Estados Unidos trabajará con la actual cúpula venezolana si toma las "decisiones adecuadas", declaró este domingo el secretario de Estado, mientras en Caracas los militares respaldaron a la presidenta encargada tras el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro.

Maduro amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras ser capturado en la madrugada del sábado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y extraído del país en medio de intensos bombardeos.

Hablar de elecciones en Venezuela "es prematuro en este momento", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que dio una ronda de entrevistas televisivas este domingo para justificar la dramática captura de Maduro e intentar explicar el incierto futuro de Venezuela.

El presidente Donald Trump aseguró que su gobierno gobernará a distancia Venezuela hasta lograr una transición "segura y juiciosa", aunque también reivindicó que uno de los objetivos esenciales es mantener el control sobre el petróleo del país, que cuenta con las mayores reservas del mundo.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió Rubio en entrevista con CBS News, en alusión al actual gobierno.

Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, pasó el sábado de noche a ser presidenta interina por decisión del Tribunal Supremo venezolano.

"Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses", alertó Rubio.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo del país.

Hablar de elecciones es "prematuro" porque "queda mucho trabajo por delante", dijo Rubio en otra entrevista, a NBC.

La legalidad de la incursión es debatida intensamente en Estados Unidos, donde el Congreso tiene en principio la potestad de declarar la guerra.

Rubio invocó los poderes especiales de Trump para ordenar el cumplimiento de una orden de la justicia, puesto que Maduro estaba acusado formalmente de narcotráfico ante un tribunal de Nueva York.

A juicio de Estados Unidos, Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela tras las polémicas elecciones de 2024, donde fue acusado de cometer fraude.

Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y a quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", justificó Rubio.

"Maduro es una persona horrible, pero no respondes a una ilegalidad con otra ilegalidad", criticó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en entrevista con ABC.

- "A sangre fría" -

Las fuerzas especiales estadounidenses mataron "a sangre fría" a los escoltas de Maduro, aseguró el domingo en Caracas el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

Los militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, añadió.

Aunque Trump indicó que Delcy Rodríguez estaba dispuesta a colaborar con Washington, horas después de la incursión militar la presidenta encargada de Venezuela dijo que Maduro sigue siendo el líder del país, unas declaraciones que sembraron la incertidumbre sobre el futuro venezolano.

El ambiente en Caracas era de el de una ciudad fantasma este domingo, con algunas farmacias y supermercados abiertos pero una mayoría de tiendas con las persianas bajas. Policías vestidos de negro, enmascarados y armados con rifles largos patrullan las calles.

Las huellas de los bombardeos en zonas cercanas al puerto y el aeropuerto de Caracas provocan angustia e incredulidad entre sus habitantes.

"Llega a caer un misil de estos para acá, bueno, no queda nada", explicó a la AFP Alpidio, de 47 años, un vecino del barrio Bolívar de La Guaira que no quiso dar su apellido.

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá de urgencia el caso este lunes.

Países aliados como Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia y México.

Moscú y Pekín exigieron la "liberación inmediata" de Maduro.

- Esposado y con los ojos tapados -

Con esta operación militar Washington puso fin al tercer mandato del líder venezolano (2025-2031), con el que hubiera acumulado 18 años en el poder.

El líder izquierdista llegó esposado y con los ojos tapados a Estados Unidos. Fue trasladado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de ser presentado ante el juez. La lectura de cargos podría suceder este lunes.

Las explosiones y sobrevuelos que sacudieron Caracas el sábado fueron el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro. Desde septiembre, Estados Unidos llevó a cabo una serie de bombardeos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Estados Unidos ha ido ampliando con los años las investigaciones y las acusaciones contra la cúpula venezolana, a la que que acusa principalmente de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas.

Desde 2020 Maduro es considerado por Estados Unidos como el jefe del denominado "cártel de los Soles".

En total son seis personas del régimen chavista las acusadas en la actualidad, entre ellas la propia esposa de Maduro, Cilia Flores, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.

- El incierto futuro -

Venezuela es un país agotado por la crisis económica y sometido ahora al acoso militar de Washington.

Trump apartó de los cálculos políticos a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, al decir que "le sería muy difícil estar al frente del país".

El excandidato presidencial Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024, es quien "debe asumir de inmediato" el poder, asegura Machado.

De acuerdo a la Constitución venezolana, la ausencia de Maduro obligaría a convocar elecciones en los próximos 30 días, pero al delegar el poder de forma temporal en Rodríguez, esa posibilidad está en el aire.

- La mira en el petróleo -

Lo que sí dejó muy en claro Trump fue su intención de incentivar a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela.

"Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero", dijo.

Venezuela, bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en el país caribeño gracias a una autorización especial.

