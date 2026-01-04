Maduro comparecerá el lunes al mediodía ante un juez de Nueva York

Nicolás Maduro a su llegada a la sede de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el bajo Manhattan / AIL
04 de enero 2026 - 16:24

Estados Unidos/El derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el jefe de Estado capturado en Caracas el sábado mediante un operativo estadounidense comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Información en desarrollo...

