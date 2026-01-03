Trump dice que María Corina Machado "no tiene el respeto" necesarios para gobernar Venezuela

Durante la coferencia de prensa donde dio detalles de la operación militar que dio con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el presidente Donald Trump afirmó que la premio Nobel y líder opositora, María Corina Machado, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país.

"Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en su residencia de Florida.

Preguntado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente.

Tras ataques en Caracas y otras regiones de Venezuela que duraron una hora y que Trump siguió de cerca como un "show televisivo", el presidente estadounidense develó sus planes para el país que alberga las mayores reservas de crudo del planeta.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en rueda de prensa, y detalló que el proceso será liderado por los jefes de la diplomacia y del Pentágono "en colaboración" con la oposición venezolana.

También anunció que incentivará a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela. "Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras (...) entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada (...) y comiencen a generar dinero para el país", sostuvo.

Trump publicó una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, en un buque militar estadounidense.

Aseguró que el depuesto gobernante responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Advirtió además que si fuese necesario las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", e impedir que el círculo de Maduro siga en el poder. Sin embargo, aseguró que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez manifestó a su secretario de Estado, Marco Rubio, que "está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione".