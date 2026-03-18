Capturan en Colombia al narcotraficante Ángel Aguilar, vinculado a magnicidio en Ecuador

Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.

Bogotá, Colombia/La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.

Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.

Conocido como "Lobo Menor", el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por "su presunta participación como autor intelectual" del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.

Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.

La AFP contactó a funcionarios de Migración Colombia y aseguraron que Aguilar está en Bogotá y no pudieron explicar si venía detenido desde México.

El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió en X la captura y calificó a Aguilar como "uno de los asesinos más grandes del mundo".

El arresto ocurre en pleno lío diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.

"Este resultado (...) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México", dijo el presidente colombiano.

En julio de 2024, la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.

Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.

Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.

"Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera" de su país, añadió.