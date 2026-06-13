Panamá/¡Bienvenidos a la transmisión de Brasil vs. Marruecos, Copa Mundial FIFA 2026!

Esta tarde se disputa uno de los duelos más esperados de la primera jornada del Grupo C: Brasil frente a Marruecos, dos de los equipos mejor posicionados del planeta, siendo el único enfrentamiento de toda la primera fase entre selecciones ubicadas dentro del Top 10 del ranking FIFA.

El escenario elegido es el imponente Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, una catedral del deporte que ya tiene historial copero al haber albergado la final de la Copa América Centenario 2016.

La Canarinha vivirá una jornada especial con el debut oficial de Carlo Ancelotti como entrenador en una Copa del Mundo, mientras que todas las miradas estarán puestas en las maravillas ofensivas de Vinícius Jr. y el joven Endrick. Del otro lado, los Leones del Atlas llegan con la moral por las nubes tras su histórica semifinal en Qatar 2022, con un juego dinámico y cohesionado que ha sorprendido al mundo.

Un choque de estilos, historia y ambición. El fútbol manda esta noche. ¡Que empiece el espectáculo!